彰基最強年終2／盼23年！佛心總院長積極爭取動工 沐恩廊道有望下月啟用

沐恩廊道全長71.3公尺，銜接彰基總院及教學研究大樓。（彰基提供）

彰基醫療財團法人陳穆寬教授去年年末就任首任總院長，宣布將發放高達3.5個月的年終獎金，創下創院130年來的歷史新高紀錄，陳穆寬上任後，除了提前送上大紅包，彰基盼了多年的71.3公尺天橋「沐恩廊道」在他任內動工後，也即將進入啟用倒數階段，有助行人與車輛分流通行，提高安全性，同時為彰化的都市景觀增添現代、具象徵意義的新風貌。

長達71.3公尺的「沐恩廊道」位於彰化核心地段，是一座連通彰化基督教醫學中心教學研究大樓與醫療大樓的人行天橋，去年12月22日天橋外觀首次「露臉」，宣告工程進入收尾階段，有望最快下月啟用，不僅是彰基創院130年來第一座人行天橋，也是彰化市區新地標。

陳穆寬就任後積極拜會藍綠政治人物溝通，沐恩廊道終於在去年動工。（彰基提供）

據了解，沐恩廊道橫跨旭光路與博愛街口，周邊車流量大、行人與救護動線複雜，像是附近民眾、醫護人員、病患或家屬每日超過2萬人通行，存在高度用路風險，被列為交通事故熱區，2018年就曾發生行人過馬路遭撞不治的交通事故，彰基歷經4任院長皆無法克服相關問題，導致天橋工程延宕多年。

有鑑於立體化人行動線的迫切需求迫切，8年前，陳穆寬就任後積極拜會朝野溝通，由台灣世曦協助工程規劃，沐恩廊道在去年動工，將銜接兩棟院區大樓，設有對外出入口，提供一般行人更安全、快速的通行選擇。原規劃工期約400天，院方考量施工期間對交通造成影響，調整施工節奏、加快進度，有望在下個月啟用。歷經23年，彰基終於盼到這座天橋。

民眾表示，該路段過去大小事故頻傳，感謝彰基肯耗費鉅資興建天橋。完工後，行人與醫療動線立體分流，對周邊社區、學生、病患與用路人通行更安全。

員工則表示，總院長這幾年彰基大力推動智慧醫療與AI應用，大幅減少了護理人員的負擔和文書作業，去年還邀請告五人等大咖來醫院接連開三天的演唱會，明顯改善職場環境工作，十分感謝陳為基層的付出。

