彰基獎助原民弱勢護理在學生

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為搶救護理荒，培育原住民和弱勢家庭子女成為優秀的護理人才是有效的方法，然唯有減輕弱勢學生就學負擔才能讀得起。亮宇油封企業公司感佩彰化基督教醫院對社會的貢獻，昨（九）日捐贈一○○萬元給彰化基督教醫院，總院長陳穆寬表示，彰基再相對投入六二○萬元，提供給長榮大學護理系在學學生，畢業後投入彰基體系成為護理尖兵。

彰基醫學中心總院長陳穆寬表示，護理人員是醫療照護現場最重要的支柱之一，解決護理荒是醫療機構院長責無旁貸的責任，此次藉著亮宇油封企業股份有限公司的公益資源，彰基也善盡社會責任，共同設立就學獎助金，不僅是對原民和弱勢學生的實質支持，更是對台灣護理人才永續培育的重要投資。

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亮宇油封企業公司陳春甘董事長致詞時感動表示，自己小時候家境同樣經歷過貧困與艱難，深知弱勢孩子想要安穩讀書是一件多麼不容易的事。正因為在人生與創業的路上遇到了許多貴人相助，如今亮宇油封在業界站穩腳步、小有成就，便始終抱持著「取之社會、用之社會」的理念想回饋社會。

陳春甘董事長特別提到這次合作的緣起，是在一次與陳穆寬總院長的餐會中聊到了這個照護構想，理念與她長期資助國中小獎助學金公益初心完全不謀而合。

本項獎助學金以長榮大學護理系在學學生為適用對象，申請對象以原住民學生、中低收入戶學生、特殊境遇家庭學生、經學校認定之家境清寒或弱勢學生，以及家庭遭逢重大變故而影響就學者為優先，希望讓真正需要協助的學生，能在求學路上獲得穩定支持。