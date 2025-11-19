彰基獲社研卓越獎 扎根弱勢照護、推展醫療外交

▲彰基醫學中心榮譽副院長周志中醫師(右)，代表醫院接受醫事司劉玉菁副司長頒獎。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心今年（2025）再度獲得衛生福利部「醫療財團法人社研卓越獎」肯定，由榮譽副院長周志中醫師代表受領-醫療救濟獎。彰基表示，醫院自創院以來始終以「醫療救濟」為核心使命，從急救教育、弱勢醫療補助、兒童重症照護到法律義診與國際合作，持續以行動守護最需要的族群。今年獲獎的十項醫療救濟方案涵蓋偏鄉、離島與國外地區，展現彰基長期自發承擔社會責任的深度與廣度。

周志中醫師長年投入急救教育與弱勢服務，深度參與地方醫療安全網建構。他致詞時表示，彰基創院 129 年以來始終以謙卑服事為使命，一年支援超過400場大型活動、提供即時醫護救援，並成功應變多起心律不整與心跳停止（OHCA）個案；同時為早產與重症病童提供全程免費跨院轉送，減輕家庭負擔。他說：「我們持續推動弱勢補助與急難救助，確保無人因經濟困境而失去醫療機會；除此之外，我們以醫療結合法律，讓彰基義診走進東引國之北疆馬祖，並與被害人保護協會合作傳遞法律知識，讓馬祖居民有更深一層的瞭解。在國際面向，我們深耕醫療外交，協助索馬利蘭與巴紐提升醫療環境，讓『台灣醫療』的溫度走向世界。」他也強調，這份榮耀屬於所有在第一線付出的同仁，未來彰基將以信念為舟、以專業為槳，航向更深更遠的地方。

廣告 廣告

在急救與社區安全方面，彰基辦理 442 場急救教育與 EMT 訓練，累計近萬小時服務，強化到院前緊急救護與活動醫療安全。於母嬰與兒童照護方面，透過早產與重症病童外接、NICU 支援與跨院合作，使重症轉診更安全順暢。

在弱勢支持上，彰基全年協助約 22 萬人次，提供醫療費用、交通、看護、膳食到喪葬補助，結合法律專業進行義診與協作，為弱勢族群建構更完整的保護網。

國際合作方面，彰基與太平洋島國、東南亞與南亞醫療機構合作，推動臨床教學、手術示範與災害應變量能建置，多次派遣團隊至友邦地區服務，深化台灣在國際人道醫療中的角色。

此外，彰基也在特殊疾病與末期照護投入多年，包括人工電子耳補助、聽語重建，以及安寧照護團隊每年近八千人次的服務，整合住院、居家與社區照護，陪伴病患與家屬度過重要階段。

彰基明年將邁入130週年。醫院表示，將持續深化多面向醫療救濟，從急救教育、弱勢照護到國際合作與社區整合醫療，讓醫療資源更公平地抵達每一個需要的角落，延續創院至今跨越一世紀的醫療使命。