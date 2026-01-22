彰基發明三傑 老中青三代醫師獲總統接見

▲彰基醫師以臨床專業與創新研發，榮獲2025 IIP國際傑出發明家獎，並獲賴清德總統接見，展現醫療創新成果。（圖／總統府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心醫師憑藉深厚的臨床專業與卓越的創新研發成果，榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎」，並於今（22）日獲邀前往總統府接受總統接見，展現彰基長期深耕醫療創新、持續推動研發的亮眼成果。

▲彰基發明三傑：周志中榮譽副院長(中)、劉森永醫療長(左)、陳良誠醫師(右)，以臨床經驗化為創新成果，提升醫療品質與國家競爭力動能。（圖／/彰化基督教醫院提供）

「IIP 國際傑出發明家獎」為具國際指標性的創新獎項，本次彰基獲獎成果皆源自第一線臨床需求，結合跨領域專業與科技應用，致力於提升醫療安全、優化照護流程並降低人力負擔，充分實踐以病人為中心的研發精神，獲得評審一致肯定。

▲彰基榮獲2025 IIP 國際傑出發明家獎，成果源自臨床需求，結合跨域科技，提升醫療安全、優化流程、減輕人力，實踐以病人為中心的創新研發。（圖／/彰化基督教醫院提供）

資深的周志中榮譽副院長榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎—創新發明菁英獎」。周副院長表示，感謝總院長陳穆寬教授的指正與勉勵，此次獲獎不僅是一項榮耀，更是對長期投入研發與創新的彰基研究團隊重要的肯定；進而獲總統接見，更深刻感受到國家對創新能量的重視，也提醒自己肩負更大的社會責任。未來將持續以專業與熱忱，積極參與彰基創新育成研發中心的運作，推動發明成果落實於臨床與實務應用，將為社會創造價值，為台灣累積更多前進的力量。

中生代代表、劉森永醫療長榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際學術創新卓越獎」。劉醫療長指出，成果的實現仰賴彰基完善的創新研發平台，以及跨專業團隊的共同投入，更深刻體會制度建構與團隊合作的重要性。未來期盼持續透過創新育成研發中心陪伴，並支持更多臨床創意逐步落實，攜手推動彰基醫療創新穩健向前。

年輕世代代表、陳良誠醫師則榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際傑出發明家發明國光獎」。陳醫師表示，感謝陳穆寬總院長的指導與提攜，讓年輕醫師能在完善的平台上發揮創意與專長。未來將持續開發智齒牽引相關系列技術，期盼將此臨床創新推向國際，讓更多患者免於智齒疾患所帶來的困擾。

此次總統接見，不僅是對獲獎醫師個人的高度肯定，更象徵國家對醫療人員在守護人民健康之餘，仍持續投入創新研發的重視，也肯定彰基團隊能將臨床經驗轉化為具體可行的創新成果，為提升醫療品質與國家競爭力注入關鍵動能。

彰基表示，這份榮耀來自全體同仁的共同努力，特別感謝陳穆寬總院長對創新研發的全力支持，打造友善且具制度性的研發環境，讓臨床創意得以發芽、茁壯並落實於醫療現場。未來，彰基也將持續以創新為引擎，結合醫療專業與人文關懷，為病人帶來更安全、高品質的照護。