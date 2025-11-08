彰基綠色通道成重傷學生保命關鍵 康橋捐款答謝院方加碼150萬助偏鄉孩童

康橋學校捐款50萬，彰基醫學中心再加碼150萬，共200萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車。（彰化基督教醫院提供）

為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校董事會捐贈50萬元，今（8）日由秀岡校區校長溫宥基率領師生及康復的顏姓同學與其家長，親赴彰基醫學中心代表捐贈，由總院長陳穆寛教授代表接受，場面溫馨感人。

今年4月，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學遭逆向轎車撞擊，身受重傷。情況危急下，顏同學先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送往彰基醫學中心。在醫療團隊徹夜搶救與積極照護下，輸血超過100 單位，顏同學的傷勢終趨穩定，為後續轉至台大醫院持續治療奠定關鍵基礎，並在各方努力下順利康復，創造了生命的奇蹟。

彰基醫學中心總院長陳穆寛與傷勢回穩的顏姓學生合照。（彰化基督教醫院提供）

康橋國際學校秀岡校區校長溫宥基表示：「這趟青春熱血的挑戰之旅，因一場意外蒙上陰影，全校師生皆為顏同學的狀況感到震憾與擔憂。所幸彰基團隊展現了卓越的專業，在黃金時間內給予最完善的醫療照護，讓同學平安度過危險期。我們懷抱無限感激，希望這筆捐款能支持醫院，持續守護更多寶貴的生命。」

彰基醫學中心總院長陳穆寛教授回應：「彰基是南投、彰化、雲林維一的醫學中心，總院更建立暢通的綠色通道，確保體系內各分院的重大創傷個案都能獲得最即時、完整的救護。看見顏同學從重傷中康復，真的是見證了台灣的醫療奇蹟，感謝康橋學校捐款50萬，彰基醫學中心再加碼150萬，共200萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。」

顏同學的家長感性地說：「接到孩子病危通知時，那種瀕臨崩潰的煎熬至今難忘。感謝所有老師、同學、救護人員，以及彰基與台大醫療團隊的全力救治。如今回看孩子超越醫學奇蹟的恢復過程，除了感謝神的保守，也謝謝所有人的付出，讓我們的家庭雖經歷患難，卻也充滿了安慰與感恩。」

康橋國際學校此次捐贈，不僅是對彰基醫護人員的崇高致敬，更期盼能拋磚引玉，呼籲社會資源共同投入醫療發展，一同守護全民的健康與幸福。

