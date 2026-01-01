彰基總院年終上看3.5個月 7家分院最高也有3個月

彰基高達3.5個月，總發放金額高達11億元的歲末大紅包，讓彰基員工喜出望外。（彰基提供／葉靜美彰化傳真）

彰基總院長陳穆寬宣布2025年將發放高達3.5個月的年終獎。（彰基提供／葉靜美彰化傳真）

2025年全國實施 「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」新制，加上彰基總院癌症質子大樓、南投基督教醫院的興建耗資逾百億，讓彰基員工擔憂年終會連過年包給父母小孩的紅包都不夠，彰基總院長陳穆寬宣布2025年將發放高達 3.5個月的年終獎金，總發放金額高達11億元，這個歲末大紅包，讓彰基員工喜出望外。

彰基表示，在陳穆寬自2018年上任彰基院長後，2018至2021年，年終為2.8個月，2022年突破至3.1個月，2023－2024年再分別提高至3.2個月與3.3個月，今年一舉衝上3.5個月，總發放金額高達11億元，刷新了彰基創院130年紀錄。

而彰基醫療體系的7家分院也迎來好消息，兒童醫院有3.5個月，另二基、鹿基、雲基、員基、漢基均提高為3個月，南基也提升到2.5個月，讓所有員工都嗨翻。

院方主管指出，彰基對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低，能夠創造這麼多的盈餘，主要是採購全由採購小組決議，過程公開透明，加上醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，另外，近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，更提升病床使用效能，讓病人不再飽受等不到床的艱熬，員工士氣都相當高昂。

彰基年終逐年創新高，院方強調，這不僅是醫院轉型成功，帶動醫療深度提升，讓更多重症患者可以安心就醫，也展現了對員工及第一線醫護的加碼照顧，讓員工深覺獲得重視並且備感驕傲。

