中部中心／李文華 彰化報導

先前彰化基督教醫院才舉辦年終音樂會，告五人、宇宙人等樂團連唱3天，羨煞其他醫院；現在，2026年又公布驚喜年終獎金，總院發放3.5個月年終，打破醫界低年終傳統，更創下院方130年以來的歷史新高。

來囉！來囉！彰化基督教醫院，公布2026年總院發放3.5個月年終，再創新高，被稱為中部最賺錢的醫院，今年年終依舊只有彰基才能超越彰基！





豪發11億！ 彰基總院年終3.5個月 創院史130年來新高

彰基總院年終發3.5個月! 創院史130年來新高（圖／翻攝畫面）

年終領得好，花錢沒煩惱，但是大部分的人選擇先存起來！年終給的漂亮就是開心！一般醫療院所，年終平均大多落在1至2個月，打破醫界低年終的傳統，彰基總院年終從2022年3.1個月，年年創新高，2026年公布年終3.5個月，創下130年來創院歷史新高發放總金額高達11億元。





豪發１１億元 彰基總院年終發3.5個月（圖／民視新聞）









院方強調要給醫護人員最好的福利，絕不讓員工失望。彰基體系的6家醫院年終獎金也一併升級，彰基總院3.5個月年終獎金及各分院年終，都創新高的消息發佈後，一萬名醫護、員工歡喜迎新年，羨煞同業。





























彰基總院3.5個月年終獎金及各分院年終創新高 一萬名醫護與員工歡喜迎新年（圖／民視新聞）









原文出處：豪發11億！ 彰基總院年終3.5個月 創院史130年來新高

