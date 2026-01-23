彰基與興大攜手 南投信義鄉推實證健康照護

興大後醫系林同學（左）與張同學（右）實地走入部落，透過飲食文化與家戶訪談深入了解偏鄉醫療需求。（圖:彰基醫學中心提供）

學生以行動劇生動開展衛教，將醫學知識轉化為部落長輩易懂的內容，落實溝通與關懷。（圖:彰基醫學中心提供）

鍊結醫學教育與偏鄉醫療服務，彰基醫學中心與國立中興大學學士後醫學系推動「實證健康照護」課程，以「醫學初心、走入偏鄉」為主軸，規劃短期但高密度的實地服務，帶領醫學生深入南投縣信義鄉，實踐醫療走入社區、與在地同行的理念。彰基醫學中心表示，未來將持續與興大攜手，為臺灣基層與偏鄉醫療注入更多專業與關懷的力量。



在衛教推廣方面，學生以行動劇等生動形式進行；透過學生的表演劇，鄉親更能深切體會關節炎等衛教知識，尤其是針對部落中許多中風或行動不便、難以出門的弟兄姊妹，這類分享讓他們知道如何面對身體的疾病與管理健康。

廣告 廣告



「個案管理」引導學生辨識高風險族群，並思考在偏鄉情境中如何持續關懷。興大後醫系張同學在訪問部落奶奶後發現，奶奶患有慢性病，就醫需要開車20 分鐘山路，讓她深刻感受偏鄉就醫的艱辛，也燃起了未來投入偏鄉服務的熱情。此外，林同學也分享，透過午餐時廚師介紹菜色文化，讓他學會以輕鬆自然的方式認識部落，這對未來進入偏鄉溝通極具幫助。



課程結束後兩週內，學生須完成分配個案的風險、健康與照護評估，並至少進行一次電話訪談，將學習延伸至課後實踐。彰基林晏任醫務秘書總結，透過與大學端及在地教會合作，不僅培養學生的文化敏感度與使命感，也有助於整合資源以回應社區實際需求。