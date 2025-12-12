彰基護理好聲音 活動總獎金飆破30萬

彰基醫學中心十一日晚間變身大型舞台，第二屆「彰基護理好聲音」熱力開唱，現場宛如演唱會般嗨翻全場，尖叫聲不斷。來自彰基體系各院區的護理人員以歌聲展現專業外的另一面，在燈光與掌聲中唱出美妙的歌聲，將工作背後的壓力與忙碌的心情，透過歌聲讓心中得到很好的抒發。

今年活動全面升級，首次開放二基、員基、漢基、鹿基及南基等院區共同參與，報名情況踴躍。原定決賽十二位名額，因初賽表現亮眼、實力相當，主辦單位臨時加碼至二十名決賽者，除了前三名的獎金非常優渥，還有一名人氣獎之外，陳穆寬總院長又再現加碼，為遺珠之憾的參賽者，每位獎金再加碼五○○○元，總獎金突破三十萬元，吸引不少護理人員笑稱「比上綜藝節目還刺激」。

彰基總院長陳穆寬昨（十二）日表示，彰基去年首次舉辦第一屆「彰基護理好聲音」後佳評如潮。今年第二屆「彰基護理好聲音」活動，由總院與各分院護理師們共同參與，從眾多參賽者中選出前二十強，競爭相當激烈。陳穆寬總院長於活動中致詞表示，彰基擁有四千多名護理人員，每一位都是「最美麗、最認真、最有愛心」的醫療夥伴。他感謝所有護理同仁不管颳風下雨、小夜大夜，皆以滿滿的愛與笑容照護病患，形容他們如同「來到彰基的天使」。

除了舞台上的亮點，彰基近年也積極打造友善護理職場。護理部主任李雅文指出，院方推動「健康台灣深耕計畫」、成立「護理全人小組」，透過足療、芳療、按摩與靜心等NPI活動協助同仁紓壓；「護昕團契」成立兩年來亦規劃多項心靈療癒課程，陪伴護理人員在高壓工作中找到情緒出口。她期盼參賽者藉由歌聲結識同好、留下美好回憶，同時感謝陳穆寬總院長持續投資護理、推動友善職場，使「彰基護理好聲音」成為如此溫暖而有意義的活動。

評審黎明鑫老師以唱片製作人的視角分享，他表示歌唱最動人的核心在於「心中有愛」。看到彰基以「耶穌為門徒洗腳」為意象的LOGO，他深受感動，也因此更能理解為何參賽者的演出如此真誠。黎老師說，音準等技巧後製都能修正，但唯有來自內心的情感與生命力無法偽造，而這正是能觸動聽眾的關鍵。本次參賽者皆以真心選擇能與自己共鳴的歌曲，讓作品呈現出自然且真摯的感染力。