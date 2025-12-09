彰基邀日Ihara教授 分享罕見腦血管疾病新治療

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化基督教醫院今（9）日舉辦國際專題交流會，邀請日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara 教授分享 CADASIL 與莫亞莫亞病最新基因研究與臨床治療試驗成果，為青壯年族群的年輕型中風與早發性失智患者帶來精準診斷與治療新契機。

為提升腦血管疾病精準醫療層級，彰基醫學中心9日邀請日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara 教授(右2)蒞臨交流。（彰化基督教醫院提供）

年輕型中風與早發性失智被稱為青壯年的隱形殺手，常在患者仍在事業與家庭高峰期時悄然發生，對家庭與社會造成巨大衝擊。為提升腦血管疾病精準醫療層級，彰基醫學中心特別邀請京都大學 Ihara 教授蒞臨，進行罕見腦血管疾病專題演講與學術交流，吸引國內多位神經內科及神經外科醫師、研究人員及臨床護理人員參與。

Ihara 教授指出，CADASIL 與莫亞莫亞病均源自基因異常，患者往往在 30 至 50 歲間發生缺血性或出血性中風，並伴隨記憶力下降及認知功能退化。他說：「這類疾病的臨床表現極為多樣，傳統治療常難以有效延緩病程，因此基因定序與精準醫療是突破瓶頸的關鍵。」

Ihara 教授強調，精準的基因定序是早期篩檢高風險族群、避免中風悲劇的關鍵第一步。（彰化基督教醫院提供）

在演講中，Ihara 教授深入解析東亞族群特有的基因表現差異，並分享日本大型族群研究成果。他提到，透過早期基因篩檢，可識別高風險族群，預防中風發生，減少家庭與社會負擔。

除了基礎研究，Ihara 教授更在彰基首度公開其團隊針對 CADASIL 與莫亞莫亞病的臨床治療試驗初步成果。研究顯示，針對特定基因型的患者，藥物與手術治療結合，可改善症狀並提升生活品質，為罕病患者與家屬帶來極大鼓舞。

Ihara 教授(右)至彰基中風病房，由林志明主任說明彰基對腦血管疾病患者的照護，及在精準醫療的臨床研究現況。（彰化基督教醫院提供）

彰基醫療長劉森永表示，本次交流不僅是一場國際學術盛宴，更是台灣腦血管疾病精準醫療的重要里程碑。「早期找出隱藏的致病基因，搶救被罕病威脅的年輕生命。」他強調，彰基將持續與國際接軌，整合基因檢測、臨床治療與生活品質管理，為患者提供全方位、精準的醫療服務。

此次交流也讓台灣腦血管疾病研究與臨床治療邁向國際化，更進一步彰顯彰基在罕見腦血管疾病領域的領導地位。