彰基醫學中心再奪國際創新發明競賽3金1銀暨國際傑出發明家獎

彰基於國際傑出發明家獎中，共榮獲創新發明菁英獎、國際學術創新卓越獎、國際傑出發明家發明國光獎三項殊榮。（記者方一成攝）

▲彰基於國際傑出發明家獎中，共榮獲創新發明菁英獎、國際學術創新卓越獎、國際傑出發明家發明國光獎三項殊榮。（記者方一成攝）

彰基醫學中心於今年的 IIIC 國際創新發明競賽中再創佳績，以四項技術成果在國際評選中脫穎而出，獲得三金一銀的亮眼成績。彰基醫學中心今（二十一）日表示，此次榮獲金獎的作品為「透光性髖關節吊帶」、「管制藥品銷燬輔助裝置」與「喬良智齒牽引拉勾」，銀獎作品為「溫針不倒翁」。四項技術均源自臨床需求，顯示團隊長期推動臨床創新與實務改善的成果獲得國際高度肯定。

廣告 廣告

本次參賽的四項作品皆由臨床團隊根據實際需求發展而成，是醫院跨團隊合作與積極營造創新文化的具體成果。在陳穆寬總院長的帶領下，醫院持續提供完善的研發資源、推動跨科室合作並強化臨床研究能量，使許多具高度潛力的構想得以轉化為具實質效益的技術。本次國際獎項肯定，也象徵彰基在研發體系與人才培育上的成熟度已受到國際認可。

除了團隊獎項表現亮眼，彰基在今年的 IIP 國際傑出發明家獎亦傳來捷報。周志中榮譽副院長榮獲「創新發明菁英獎」，劉森永醫療長拿下「國際學術創新卓越獎」，陳良誠醫師獲得「國際傑出發明家發明國光獎」三項殊榮。IIP 獎項被視為國際發明界的高門檻指標，評審注重創新性、技術成熟度、專利布局與國際影響力等面向，得獎難度相當高。

「創新發明菁英獎」強調在多項發明成果中的實質技術突破與跨領域應用能力，競爭度高且需具備持續性的研發能量；而「國際學術創新卓越獎」則著重受獎者在醫療研究、學術貢獻、國際論文影響力及技術推廣上的成就，必須同時具備臨床實務與國際學術影響才能獲選；「國際傑出發明家發明國光獎」的評選要點則關注獲獎人在產學合作促進及國際獲獎經歷有一定成就方能獲選。三項殊榮皆屬國際醫療研發領域中的指標性獎項，代表彰基在科技研究與學術影響力上的國際地位持續攀升。

無論是金獎作品「透光性髖關節吊帶」、「管制藥品銷燬輔助裝置」、「喬良智齒牽引拉勾」，或銀獎作品「溫針不倒翁」，其研發核心皆源自主動回應臨床痛點的理念。醫院多年來致力於推動醫療創新，從真實照護情境出發，透過反覆測試與跨領域合作，使創新成果真正改善臨床流程並提升醫療品質。