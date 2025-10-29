彰基醫學中心統計 27%中風患延遲就醫

每年十月二十九日是「世界中風日」，今年主題強調「認識徵兆、立即行動」，提醒民眾出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等中風警訊時，應立即撥打一一九，把握治療黃金期。彰化基督教醫學中心昨（二十九）日呼籲：中風搶救分秒必爭，越早治療、後遺症越輕。

作為彰化縣唯一的醫學中心，彰基中風中心建構全年無休、二十四小時待命的救治體系，從救護車抵達、影像判讀到導管取栓的每一步皆精準銜接，讓病人能在「黃金一小時」內完成治療，大幅降低後遺症風險。中心目前共有六位取栓醫師，來自神經內科、神經外科及影像醫學科，組成跨專科團隊，採全年無休輪值制度，確保中彰雲投地區患者都能在最短時間獲得專業救治。

醫療長張尚文表示，彰基是彰化唯一的醫學中心，更是鄰近區域急重症醫療最重要的後盾。即使在夜間、假日或天候不佳時，也能即時啟動取栓作業。由於全台神經內科醫師人力吃緊，彰基持續投入培訓與留任計畫，維持完善的中風醫療量能，確保偏鄉民眾也能享有與都市同等的醫療品質。這一切背後，源自總院長陳穆寬教授對臨床創新的支持。他強調：醫療科技的進步必須伴隨制度創新與人才培育。彰基特別將取栓評估費全額提供給醫師，並將九成獎勵費用回饋臨床團隊，形成正向激勵循環，確保團隊穩定守護病人。

彰基中風中心統計，轉入病人中約六成能於六十分鐘內完成導管取栓，治療成效明顯。患者年齡從二十三歲至一○三歲皆有，顯示中風並非高齡者專屬疾病。許多重症患者在團隊即時介入與後續復健後，能重拾自理能力與生活信心。

神經外科郭明錡醫師指出，中風搶救的關鍵是「時間與判斷」。據統計，約二十七%的病人因送醫延遲而錯過黃金期；反之，及時送醫者在AI輔助判讀與團隊協同處理之下，可迅速決策並進行取栓手術。郭醫師說：看見原本癱軟的病人術後能重新行走與說話，是我們最大的鼓勵。

神經內科周鴻杰醫師補充，彰基的中風照護流程強調速度與照護品質。從急診接案、影像判讀、取栓治療到復健照護皆無縫銜接，確保病人全程獲得專業支持。他提醒，年輕型中風患者逐年增加，民眾應養成定期檢查血壓、血糖、血脂的習慣，遠離三高危險因子。

彰基表示，作為中部重度急救責任醫院，中風中心將持續以「團隊合作」與「智慧醫療」雙軸並進，整合體系醫院與區域資源，實踐「及時搶救、重拾健康、精進品質」的承諾，守護更多腦中風病患的生命與尊嚴。