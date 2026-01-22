彰基醫師獲國際傑出發明家獎 老中青三代醫師獲總統接見

彰基發明三傑：周志中榮譽副院長（中）、劉森永醫療長（左）、陳良誠醫師（右），以臨床經驗化為創新成果，提升醫療品質與國家競爭力動能。（彰基醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰基醫師以臨床專業與創新研發，榮獲2025 IIP國際傑出發明家獎，並獲賴清德總統接見，展現醫療創新成果。（總統府提供／葉靜美彰化傳真）

彰基醫學中心醫師憑藉深厚的臨床專業與卓越的創新研發成果，榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎」，榮譽副院長周志中、醫療長劉森永、陳良誠醫師三位老中青醫師分別獲創新發明菁英獎、國際學術創新卓越獎、國際傑出發明家發明國光獎，今日獲邀前往總統府接受總統接見，讓彰基全體醫護與有榮焉。

資深的周志中榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎－創新發明菁英獎」，他表示，獲獎不僅是一項榮耀，更是對長期投入研發與創新的彰基研究團隊重要的肯定；獲總統接見，更深刻感受到國家對創新能量的重視，也提醒自己肩負更大的社會責任，未來將持續以專業與熱忱，積極參與彰基創新育成研發中心的運作，推動發明成果落實於臨床與實務應用。

中生代代表的劉森永榮獲「2025 IIP 國際發明家獎－國際學術創新卓越獎」，他指出，成果的實現仰賴彰基完善的創新研發平台，以及跨專業團隊的共同投入，更深刻體會制度建構與團隊合作的重要性，未來期盼持續透過創新育成研發中心陪伴，並支持更多臨床創意逐步落實，攜手推動彰基醫療創新穩健向前。

年輕世代代表陳良誠榮獲「2025 IIP 國際發明家獎－國際傑出發明家發明國光獎」，他表示，彰基讓年輕醫師能在完善的平台上發揮創意與專長，未來將持續開發智齒牽引相關系列技術，期盼將此臨床創新推向國際，讓更多患者免於智齒疾患所帶來的困擾。

彰基表示，此次總統接見，不僅是對獲獎醫師個人的高度肯定，更象徵國家對醫療人員在守護人民健康之餘，仍持續投入創新研發的重視，也肯定彰基團隊能將臨床經驗轉化為具體可行的創新成果，未來，彰基也將持續以創新為引擎，結合醫療專業與人文關懷，為病人帶來更安全、高品質的照護。

