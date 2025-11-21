彰基醫療研發全面開花 國際創新競賽奪四獎、三醫師抱回IIP殊榮

彰基於2025第二十一屆 IIP國際傑出發明家獎中，勇奪佳績，共榮獲「創新發明菁英獎」、「國際學術創新卓越獎」、「國際傑出發明家發明國光獎」三項殊榮。圖／彰基醫院提供





彰基醫學中心於 2025 年 IIIC 國際創新發明競賽中再度脫穎而出，以四項源自臨床需求的研發成果勇奪三金一銀，展現深厚的臨床創新能量。此次榮獲金獎的三項作品包括「透光性髖關節吊帶」、「管制藥品銷燬輔助裝置」及「喬良智齒牽引拉勾」，銀獎作品則為「溫針不倒翁」。四項技術皆由臨床團隊根據真實醫療場域需求所開發，充分展現彰基在智慧醫療與跨領域研發的整合能力。

IIIC 國際創新發明競賽向來以競爭激烈著稱，參賽團隊橫跨工程、科技、醫療等多元領域，評選標準包含創新性、技術成熟度與實際應用價值。彰基此次能在眾多參賽作品中脫穎而出，象徵其研發體系與創新文化已獲國際高度肯定。

近年彰基於國內外創新發明競賽中屢獲佳績，此次獲得3金1銀是對彰基的肯定，也象徵彰基在研發體系與人才培育上的認可。圖／彰基醫院提供

在陳穆寬總院長帶領下，彰基長期推動臨床創新與實務改善，並積極營造跨科室合作環境，提供完整的研發支持，使許多具潛力的構想能從臨床萌芽走向實際應用。本次獲獎成果也再次印證醫院在創新醫材、流程改善與臨床使用上的成功落地。

除了團隊亮眼表現，今年彰基在 IIP 國際傑出發明家獎也傳來佳音。周志中榮譽副院長獲頒「創新發明菁英獎」、劉森永醫療長榮獲「國際學術創新卓越獎」，陳良誠醫師則拿下「國際傑出發明家發明國光獎」。IIP 被視為國際發明界的高門檻獎項，評選重視專利布局、研究影響力、創新實績與國際能見度，因此得獎難度極高。

「創新發明菁英獎」重視跨領域技術突破；「國際學術創新卓越獎」聚焦受獎者在臨床研究、論文影響力與技術推廣的表現；而「發明國光獎」則評估受獎人在產學合作與國際獲獎成果方面的貢獻。三項殊榮充分證明彰基醫療研發能量的厚實與國際競爭力。

無論是此次奪金與奪銀的醫療技術，或三位醫師獲得的個人獎項，都反映彰基長期以臨床需求為中心的研發精神。未來，醫院將持續投入智慧醫療、醫材創新與數位轉型，提升醫療品質與病患安全，並將台灣的醫療研發能量持續推向國際舞台。

彰基於2025年IIIC國際創新發明競賽中，再創佳績，以四項技術成果在國際評選中脫穎而出，獲得三金一銀的亮眼成績。

