彰基醫護音樂節連三天 「告五人打頭陣」 民眾盼開放轉播

彰化縣 / 綜合報導

彰化基督教醫院即將舉辦醫護音樂節，從23日開始連唱三天，邀請來豪華卡司，除了有人氣天團告五人、宇宙人之外，還有 麋 先生、鼓鼓呂思緯以及董事長樂團都將登台演唱，這場活動沒有對外開放，只有院內醫護人員能參加。豪華陣容消息曝光後，讓許多民眾直呼好羨慕，希望可以開放戶外轉播，一起享受偶像們的表演。

人氣樂團告五人，在舞台上開唱，台下的粉絲們，一邊跟著唱一邊拿著手機錄影，告五人擁有超強舞台魅力，傳出12月23日，他們要在彰化基督教醫院舉辦的醫護音樂節開。

廣告 廣告

除了告五人還有樂團宇宙人，也將在同天上台演唱，彰基醫護音樂節一共連唱3天，從12月23日開始，由告五人打頭陣當天還有宇宙人鍾綺Tizzy Bac跟饒舌歌手大支，24日有董事長樂團、TRASH、拍謝少年以及麋先生，26日則有大支、拍謝少年、陳芳語、鼓鼓呂思緯跟董事長樂團。

才剛在金鐘獎頒獎典禮上唱起懷舊老歌，樂團TRASH以及其他歌手、團體，有著不少鐵粉，但這場音樂節活動沒有對外開放，不少民眾都直呼好羨慕，民眾說：「我覺得還不錯耶，有的都還滿有名的，像是我剛剛看了一下，好像有告五人吧，我會想要去看告五人。」

醫院低調證實，12月底確實會舉辦音樂節，但礙於場地限制，最多只能容納632人，預計將透過抽籤方式分配入場券，傳出有不少醫護人員已經準備調班，希望能幸運抽到入場券，聽偶像們在舞台上開唱。

原始連結







更多華視新聞報導

豪華嘉賓空降麋先生高雄演唱會 五月天阿信唱新歌

富邦悍將6月進軍大巨蛋 tripleS、李聖傑、告五人來了！門票5/23開賣

五月天「一路向東」18日唱進花蓮 師弟妹共演助攻

