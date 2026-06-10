彰基醫護 病友跨病房關懷溫暖住院童

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平日穿著白袍守護病人的醫療人員，化身為表演者與陪伴者，用歌聲、笑容與創意，為病房注入滿滿活力。（圖：彰基提供）

▲平日穿著白袍守護病人的醫療人員，化身為表演者與陪伴者，用歌聲、笑容與創意，為病房注入滿滿活力。（圖：彰基提供）

彰化基督教醫院「無喉暨開口笑病友關懷團體」長年陪伴頭頸癌病友走過治療與復健歷程，今年持續推動「H&N（Head and Neck）行動咖啡車計畫」，透過每月病房主題活動，結合衛教、手作、音樂表演與病友交流，協助病友重建生活信心。六月活動除在五二病房舉辦「夏日中醫防蚊舒緩活動——紫雲膏、香氛包DIY」外，更把這份關懷延伸至兒童醫院的七樓兒七病房，陪伴住院病童與家屬度過充滿歡笑與溫暖的上午。

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彰基社工部許哲榮主任今（十）日表示，在總院長陳穆寬教授支持下，無喉暨開口笑病友關懷團體除舉辦醫療講座及戶外活動外，自去年起每月深入病房辦理DIY及行動咖啡車關懷活動。本次更將服務延伸至兒童醫院，透過行動咖啡車及手工香氛包陪伴病童與家屬，傳遞溫暖與祝福，讓住院期間感受到醫療團隊及病友志工的關懷與支持。

這場活動最特別的是耳鼻喉暨頭頸部醫療團隊的全心投入。為了讓病童在治療期間留下溫暖回憶，醫師、護理師及團隊成員利用工作之餘共同策劃節目，特別以孩子們熟悉的《動物方程市》為主題，安排歌曲演唱、卡通繪畫、造型氣球及小禮物發送等互動活動。平日穿著白袍守護病人的醫療人員，這次化身為表演者與陪伴者，用歌聲、笑容與創意，為病房注入滿滿活力。

活動現場笑聲不斷，治療犬亞瑟也到場與病童互動，讓孩子們在撫摸與陪伴中放鬆心情。病友家屬咖啡師盧明彥則帶來手沖咖啡分享，讓長時間陪伴孩子治療的家長，以及辛苦守護病人的醫護人員，在咖啡香中獲得片刻喘息與療癒。

另一方面，參與「夏日中醫防蚊舒緩DIY」課程的無喉暨開口笑病友們，也將親手製作的香氛包帶到兒七病房，送給住院病童與家屬。這份小小禮物，不只是夏日常備用品，更承載著病友們走過疾病考驗後，想把曾經獲得的支持與祝福，再分享給其他病人的心意。

彰基兒童醫院蔡易晉院長表示，感謝無喉暨開口笑病友團體及彰基耳鼻喉暨頭頸部醫療團隊走進兒七病房，為病童與家屬帶來陪伴與鼓勵。蔡易晉院長指出，病友們歷經疾病挑戰後，仍願意將愛與溫暖傳遞給其他正在治療中的孩子，這份「生命影響生命」的力量格外珍貴。孩子，以自身生命經驗鼓舞病童及家屬，展現「生命影響生命」的珍貴力量，令人深受感動。

彰基兒童醫院王士忠副院長表示，此次無喉暨開口笑病友關懷團體特別安排行動咖啡車活動，深入病房關懷病友，除了陪伴頭頸癌病友外，也特地來到兒童醫院兒癌病房，為正在接受治療的兒童癌症病童加油打氣。活動內容豐富精彩，不僅帶來歡樂與溫暖，更讓病童及家屬在艱辛的治療過程中獲得身心靈全面照顧。

參與活動的家長開心的表示，這個活動依照孩子們的想像與需求，協助繪製他們喜愛的動物圖案，藉由創意繪畫與互動交流，孩子們能夠自由表達想法，也讓孩子們在住院期間獲得更多陪伴與歡樂，減少無聊與孤單感。

彰基表示，未來將持續透過跨團隊、跨病房的關懷行動，讓醫療不只停留在疾病治療，更能陪伴病人與家屬在艱辛療程中看見希望，感受到愛與信念的力量。