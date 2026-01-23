彰基「發明三傑」獲國際肯定 老中青三代醫師榮獲IIP大獎並獲總統接見





彰化基督教醫學中心在醫療創新研發領域再傳捷報，三位不同世代醫師憑藉深厚臨床經驗與創新成果，榮獲具國際指標性的「2025 IIP 國際傑出發明家獎」，應邀前往總統府接受總統接見，展現彰基長期深耕臨床研發、推動醫療創新的卓越成果。

「IIP 國際傑出發明家獎」為國際重要創新獎項，評選重視發明的原創性、實用性及對產業與社會的貢獻。此次彰基獲獎成果皆源自第一線臨床需求，結合跨領域專業與科技應用，致力於提升醫療安全、優化照護流程並降低人力負擔，充分實踐以病人為中心的研發精神，獲得評審一致肯定。

彰基醫師以臨床專業與創新研發，榮獲2025 IIP國際傑出發明家獎，並獲賴清德總統接見，展現醫療創新成果。（總統府提供）

資深世代代表、彰基榮譽副院長周志中，榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎—創新發明菁英獎」。周志中表示，感謝總院長陳穆寬教授長期的指導與勉勵，這項榮耀不僅屬於個人，更是對彰基研究團隊多年投入創新研發的重要肯定。能夠獲總統接見，更深刻感受到國家對創新能量的重視，也提醒自己肩負更大的社會責任。未來將持續參與彰基創新育成研發中心，推動發明成果落實於臨床實務，為社會創造更多價值。

中生代代表、醫療長劉森永，榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際學術創新卓越獎」。劉森永指出，創新成果的誕生，仰賴完善的制度建構與跨專業團隊合作，彰基所打造的創新研發平台，讓臨床創意得以被支持、被實踐。未來也期盼持續透過創新育成研發中心，陪伴更多臨床構想逐步落地，推動醫療創新穩健前行。

年輕世代代表、陳良誠醫師，則榮獲「2025 IIP 國際發明家獎—國際傑出發明家發明國光獎」。陳良誠表示，感謝總院長陳穆寬的指導與提攜，讓年輕醫師能在制度完善的平台上勇於發揮創意。未來將持續深化智齒牽引相關技術研發，期盼將臨床創新推向國際，造福更多患者。

彰基表示，此次三位醫師同獲國際大獎並獲總統接見，不僅是對個人專業的高度肯定，更象徵國家對醫療人員在守護人民健康之餘，持續投入創新研發的重視。未來，彰基將持續以創新為引擎，結合醫療專業與人文關懷，將臨床經驗轉化為具體成果，為提升醫療品質與國家競爭力注入關鍵動能。

