彰基129年院慶運動會陳穆寬：讓富人看得起，窮人看得起

▲彰基體系一二九週年院慶運動大會在彰化縣立體育場盛大登場。（記者方一成攝）

彰基體系一二九週年院慶運動大會於今（三十）日在彰化縣立體育場盛大登場，宛如縣長大選前哨戰，立法委員黃秀芳、陳素月、謝衣鳳、縣府參議柯呈枋、前市長邱建富、市長林世賢等人與會。

活動首先以大進場及創意十足的大隊隊呼揭開序幕，總院各隊及各分院以整齊陣容及響亮口號展現團隊精神。開幕致詞中，書記董事周宏仙代表董事會向總院長陳穆寬及全體同仁致上誠摯感謝，使彰基在醫療使命與服務路上持續穩健前行，展現醫療團隊專業與無私奉獻的精神，並預告年終獎金雖然還未算出來，但不會讓大家失望。

總院長陳穆寬表示，回顧一八九六年創院院長蘭大衛醫師由英國遠渡來台開醫療傳道的使命，在上帝保守與全體員工努力下，彰基已成為彰化、南投、雲林的唯一醫學中心，更以優質的醫療品質深受國內外病患信賴。近幾年除了提升醫療品質，更堅持推動「健康平權」，走入偏鄉守護弱勢，落實用愛關懷的醫療使命；同時在分院的建設、總院癌症質子大樓及院區天橋等工程皆穩健推進，成果豐碩。陳穆寬最後期許彰基近萬名員工堅持醫療的初衷，要讓富人看得起，窮人看得起。

現場在董事會與陳穆寬總院長率領主管級幹部進行「彰基領航」健走後，園遊會熱鬧開張，各式美食與創意攤位吸引大批同仁與家屬參與。運動賽事更是高潮迭起，包括拔河、大隊接力及多項趣味競賽，現場加油聲震耳欲聾，參賽隊伍全力以赴，展現團隊合作與凝聚力。下午總院長親自抽出歐洲雙人來回機票等大獎後在院牧部代主任肯當·迪洛安牧師禱告後圓滿落幕。