彰女賴承禧錄取康乃爾大學物理系 創校史首例

記者張溎壕／彰化報導

彰化女中數理資優班高三學生賴承禧成功錄取美國常春藤名校康乃爾大學物理系，預計明年8月赴美就讀，成為彰女首位直接錄取美國頂尖大學的學生。彰化女中校友會莊璧禎今（30）日特地送上紅包，鼓勵她未來繼續努力。

「我一直很想看看世界有多大，也想親身體驗不同文化的多樣性。」賴承禧說，從小隨父母出國旅行，讓她對國際交流與科學研究充滿憧憬，也種下了出國深造的夢想。如今，她的努力開花結果，成功錄取美國常春藤名校康乃爾大學物理系，預計明年8月啟程赴美。

廣告 廣告

彰化女中校長陳香妘表示，賴承禧自員林國小、大同國中一路走來，高中階段每日搭乘火車通勤至彰化上學，始終保持對學習的熱忱。「她不只是學業成績優異，更全方位發展，無論社團、運動、國際志工活動都非常積極。」

申請海外大學的過程並非一帆風順。賴承禧坦言，初期因不熟悉國外大學沒有明確分數門檻，曾焦慮、懷疑自己是否夠好，也一度想套用「常春藤模板」。「但我後來決定放下比較，專注做自己真正喜歡的事，照著別人的路走，那就不是我了。」

在學術表現上，賴承禧亮眼成績不勝枚舉，連續兩年於第三區科學展覽會獲優等與佳作；全國物理辯論賽摘銅、銀並獲個人獎；全國科學辯論賽奪金；入選臺灣物理辯論代表隊國手培訓；並於2025亞太平洋青少年科學家會議奪銀。陳香妘強調，賴承禧在物理與科學領域展現卓越才華與高度專注力。

除了學業，她也積極參與校內外活動。賴承禧曾擔任學生會會長、主辦千人聖誕舞會；她是跆拳道品勢選手，擁有國際黑帶二段資格，國中時代表彰化縣參加全中運；更曾遠赴蒙古擔任國際志工，協助當地兒童教育。

彰化女中高三學生賴承禧錄取美國康乃爾大學物理系，成為校史首位直升頂尖名校的學生，明年8月赴美就讀。（記者張溎壕攝）