彰媽祖祈福文化節 起駕

浩浩蕩蕩的隊伍正式起駕，沿途民眾爭相膜拜祈福，社頭街區擠滿人潮，充分展現媽祖信仰的凝聚力量。（記者方一成攝）

「二0二五彰化縣媽祖祈福文化節」於昨（二十二）日舉行十三間宮廟聯合遶境活動，熱鬧非凡，由爐主天門宮集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟共同參與。彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟主委一早出席在社頭枋橋頭天門宮舉行的起駕典禮，現場湧入大批信眾與遊客，共同參與這場年度宗教盛事。隨著起馬炮鳴放，浩浩蕩蕩的隊伍正式起駕，沿途民眾爭相膜拜祈福，社頭街區擠滿人潮，充分展現媽祖信仰的凝聚力量。

王縣長表示，媽祖祈福文化節的第二天活動，十三尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，相信在媽祖的庇佑下，縣運昌隆、事事順心，鄉親都可以過好生活。感謝爐主天門宮的用心，今年適逢枋橋頭天門宮建宮二七0週年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物展，歡迎大家蒞臨觀賞。感謝十二間宮廟齊心協力配合，也感謝公所、農會的大力支持。本次系列活動極為精采，今晚在天門宮停車場，有「即將成真火舞團」表演，明晚還有「媽祖祈福晚會」以及摸彩活動，邀請鄉親共襄盛舉。一次就可以拜十三尊媽祖祈求平安，CP值絕對高，相信透過媽祖加持，會保佑大家平安順利、賺大錢。

彰化縣文化局表示，本次「媽祖祈福文化節」活動豐富多元，結合宗教遶境、藝文演出、集章體驗。二十二日晚七時於天門宮停車場登場的「即將成真火舞團」，將以火焰藝術秀《日出昇龍》熱烈演出；二十三日晚七時同樣在天門宮停車場舉辦「媽祖祈福晚會」，邀請張秀卿、林姍、賴慧如、震樂堂、郭忠祐、吳俊宏等超強卡司輪番獻唱，現場並準備五十五吋液晶電視、冰箱、洗衣機等豐富摸彩大獎，歡迎民眾踴躍參與，共享歡樂時光。同時只要在FB或IG完成指定分享方式並標記@「彰化縣文化局」即可獲得限量平安扇，每人限領一份，每晚限量三○○份，換完即止，歡迎大家一起共襄盛舉。此外，縣府也推出「媽祖廟風華巡禮︱集章活動」，民眾可至彰化縣十三間媽祖廟掃描QR code進行數位集章，或索取「二○二五媽祖平安符」紙本集章，集滿五枚印章即可至社頭枋橋頭天門宮兌換限量媽祖收納袋。「祈福走透透大型桌遊一起玩」，採線上報名，取得遊戲資格，優勝者獲得媽祖文創品一份。此外，還有「搏聖杯即時抽抽樂」、「稜轎腳擲筊求好運」、「媽祖賜福－大手小手祈平安」多元活動，絕對精彩、不容錯過。

社頭鄉以織襪產業聞名全台，芭樂、蒜頭麵、外酥內軟蘿蔔糕、香辣紅油炒手等周邊美食不勝枚數，縣長王惠美邀請全國民眾利用媽祖祈福文化節期間走訪彰化，感受彰化的無限魅力。縣府現正推動「彰化GO購」活動，即日起至十二月三十一日，只要在彰化縣內消費滿五○○元並登錄發票或收據，即可獲得抽獎資格，媽祖祈福文化節期間在社頭消費還能加碼抽獎序號，提高中獎機率，有機會抽中百萬電動車、黃金條塊、現金獎等超多豐富好禮。