彰安國中推跨齡學習營 學姐領路助青少年找到方向

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為協助青少年在升學壓力下重新找回學習目標，彰化縣立彰安國中今年寒假特別舉辦「學姐帶你飛、高國中大手牽小手自主學習營」，自2月3日起展開為期半年的圍棋課程。校方邀請10位彰化女中畢業學姐擔任小老師，以親身經驗陪伴國一、國二學生探索自我，盼讓孩子明白「未來不是夢」。

彰安國中寒假舉辦的「學姐帶你飛、高國中大手牽小手自主學習營」讓青少年的學習歷程有了方向。（圖／彰安國中提供）

校方指出，國小生進入青少年階段後，面對接踵而來的考試與評量，容易失去自我追尋的動力。此次營隊以學校核心教育「好學力」為設計理念，強調主動思考與解決問題的能力。教務主任林清煌表示，校長曹建文長期推動自立學習，希望孩子在遇到困難時能勇於嘗試，而學姐們正是最貼近的典範與諮詢對象。跨齡交流成為本次活動最大特色。由高中生帶領國中學弟妹學習圍棋與讀書方法，不僅傳授技巧，更分享升學心路歷程。林清煌說：「這種同理心的互動，讓雙方在教與學中彼此成長，是最自然也最有效的學習模式。」

學姊以過來人的歷程，與學弟妹分享一路走來所面對課業與生活的調適與發展。（圖／彰安國中提供）

彰化女中校長陳香妘得知計畫後相當肯定，並積極安排學生參與。她表示，擔任小老師讓高中生把自身經驗向下傳承，也是難得的教學實踐；透過與學弟妹的互動，能更早體會人際溝通與責任感，這些都將成為未來進入大學與社會的重要養分。

彰安國中透過高中生帶領國中生的跨齡互動，建立同理與支持的學習氛圍，讓雙方在教與學中共同成長。（圖／彰安國中提供）

彰安國中校長曹建文強調，學校不只重視升學成績，更關心學生心理與生活發展。由學姐以走過的歷程作為教材，最貼近青少年需求，希望孩子能依循成功腳步，在人生旅途上走得更穩、更有方向。這項營隊雖只是開端，卻為學生開啟探索未來的新契機。