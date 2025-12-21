彰家扶愛心園遊會 籌募500萬元

彰化家扶愛心園遊會昨（二十一）日上午在彰師大寶山校園熱鬧登場，今年愛心園遊會共設置一四○個攤位，吸引眾多愛心人士認購園遊券，將提供給全縣約一一○○戶家扶家庭使用，活動目標募集新台幣五百萬元，做為弱勢兒少助學、生活、醫療及急難救助經費。

彰化縣長王惠美表示，政府資源有限，但民間力量無窮，彰化家扶長期在地深耕，承蒙各界愛心支持，才能持續投入經濟扶助、脫貧方案、支持團體及各式體驗課程，讓弱勢兒少與家庭在成長與教育過程中，擁有更多向上發展的機會。

國際獅子會總監蔡沼玲表示，特別選在歲末寒冬、聖誕節前夕，為弱勢兒少籌措助學金、生活、醫療及急難救助專款，希望透過長期陪伴與支持，協助孩子翻轉人生。

縣府柯呈枋參議表示，孩子的成長除了物質支持，更需要情緒陪伴、價值引導與社會連結；只要家庭教育有溫度、學校教育有方向、社會安全網能接得住人，孩子的夢想就能在穩定支撐下勇敢追夢。