彰寒冬送暖 春節圍爐

▲彰化縣政府秉持「美好彰化 希望城市」的理念照顧弱勢民眾，昨（二十七）日中午偕同全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖 馬上有愛」春節圍爐活動。（記者林明佑翻攝）

彰化縣政府秉持「美好彰化 希望城市」的理念照顧弱勢民眾，昨（二十七）日中午偕同全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖 馬上有愛」春節圍爐活動。現場由全國麗園大飯店贊助席開百桌，彰化縣長王惠美出席，陪同縣內弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩子一起圍爐，感受來自各界的溫暖。

王惠美表示，特別感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，與縣府合作辦理圍爐餐宴長達十年，多年來他們始終默默支持弱勢朋友，讓大家過年前，都能感受到暖至心扉的關懷。李董事長這十年來，每年捐錢都超過百萬，締結許多善緣，事業也越來越成功，關懷社會的善心讓人敬佩，值得我們學習。

王惠美指出，另外感謝泰和茂營建團隊及山記興業股份有限公司，提供總價值約十三萬元的四百三十二份物資給參與民眾。也要感謝社會各界朋友的愛心，今年縣府受贈指定照顧弱勢之民生物資價值超過一千二百萬元，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭等有物資需求的民眾遞送溫暖，讓愛心照亮社會的每一處角落。

王惠美強調，縣府在春節期間提供「不打烊」服務，包括「歲末寒冬 溫馨關懷」加強宣導、關心街友及弱勢民眾；「春節關懷情 溫暖遊民心」春節期間定期發放熱食；「幸福小舖－實物銀行」愛心物資發放；自殺防治專線「一九二五」、生命線「一九九五」；「一一三」兒少保護專線、「一九五七」福利諮詢專線，藉由單一窗口提供即時關懷服務，用溫暖陪伴民眾度過每一個寒冬。

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，感謝王縣長縣府團隊的大力支持，這十年來協助我們服務需要幫助的孩子，我將謹守父親教給我的理念，持續把愛的力量散播出去。很高興這幾年陸續加入許多夥伴及團體，一同在寒冬中提供關懷給需要的人。

彰化縣政府社會處副處長涂敏群表示，縣府積極整合公私部門資源，建立福利夥伴關係，共同協助有需要的民眾，期許透過「實物給付」及「現金給付」雙管齊下，整合人力、物力、財力，建構綿密的社會安全網，保障弱勢族群各種生活需求。社會福利服務代表政府對於弱勢民眾的責任，更代表關懷與陪伴，期許愛與希望遍布彰化縣的每個角落，為這個春節賦予溫暖，引領所有縣民迎接嶄新且美好的一年。