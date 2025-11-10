彰市公所單身聯誼「實境解謎」引熱潮！ 再加碼12/13場報名中

▲彰化市公所將於12月13日單獨舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」活動，報名時間自11月11日上午9時起至11月 13日下午4時止，為期三天。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市公所以「實境解謎」形式舉辦的未婚聯誼活動空前轟動，獲內政部邀請於今年5月共同舉辦單身聯誼，同樣造成熱潮，由於向隅者眾多，請求續辦聲不斷，彰化市公所為順應民意，決定加碼，將於12月13日單獨舉辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」活動，報名時間自11月11日上午9時起至11月 13日下午4時止，為期三天。凡年滿20歲至40歲、目前為無婚姻狀態之單身男女皆可報名，男女正取共計80名。詳情與報名資訊請至彰化市公所網站或彰化市立圖書館臉書專頁查詢。

▲市長林世賢表示，創新策劃多場具在地特色的單身聯誼活動，皆廣受好評。「3萬解謎．幸福無敵」系列活動更成為全國聯誼品牌典範，吸引各縣市來取經。（記者廖美雅翻攝）

市公所表示於2024年8月，首度以「實境解謎」的創新形式舉辦未婚聯誼活動，男女各錄取60名。活動推出後旋即引爆報名熱潮，男生名額在開放報名後短短3個半小時即額滿；市公所鑒於以往女生報名意願低落，特別延長女性報名時間至第三天，最終竟然吸引了高達158位女性報名參加，也因此獲內政部青睞，特別邀請於今年5月共同辦了一場。

12月13日加碼舉辦的活動，延續「3萬解謎．幸福無敵」品牌熱潮，依然祭出高額 3 萬元解謎獎金，並邀請專業團隊打造趣味實境任務，帶領80位單身男女在南瑤宮展開一場結合文化、信仰與浪漫寓意的尋緣之旅。活動不僅讓參加者於遊戲中解謎互動，還可讓參加者體驗彰化在地風味美食，讓參加者「玩得盡興、吃得開心」。成功配對者除可獲精美禮品外，於 116年12月31日前完成結婚者，還可再獲得1萬元商品禮券，作為結婚賀禮。

市長林世賢表示，面對少子化挑戰，彰化市公所不僅積極響應中央政策，更創新策劃多場具在地特色的單身聯誼活動，包括「戀愛 1+1 愛情課堂首發團與 2.0」、「古蹟姻緣一線牽、愛戀美食入心間」等，皆廣受好評。「3萬解謎．幸福無敵」系列活動更成為全國聯誼品牌典範，吸引各縣市來取經。