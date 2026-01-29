彰市公所發放「春節敬老金」 70歲以上長者爽領6,000元

林世賢市長在光南里辦公處發放春節敬老禮金大家領得笑呵呵。圖／彰化市公所提供





為弘揚孝道、表達對長者的關懷與敬意，彰化市公所於農曆春節前夕發放「春節敬老禮金」，每位年滿70歲以上長者可獲新臺幣6,000元，這項福利措施已連續實施第29年，規模與金額皆為全國之最。今年共有31,911位長者符合資格，合計發放金額高達1億9,146萬6,000元，較去年增加1,429人，發放金額成長857萬4,000元。

為便利長者領取，今年有多達24,694人選擇以帳戶轉帳方式領取，占總數77.38%，轉帳金額達1億4,816萬4,000元，公所已於1月27日完成撥款；另有7,217人選擇領取現金，占22.62%，金額為4,330萬2,000元，於1月29日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

林世賢市長協助點鈔。圖／彰化市公所提供

因應龐大的發放作業，市公所於1月16日上班首日即啟動「大工程」，動員全市73里的里幹事、志工及公所同仁共逾百人，於介壽藝文生活館進行點鈔、分裝紅包等作業，再由專人分送至各里。由於現金流通金額高達4,300多萬元，警方亦同步加派警力，加強市區不定點巡邏，確保發放過程安全無虞。

發放當日上午10時起，市長林世賢親赴南興里社區活動中心及光南里辦公處等地，親手將紅包交到長者手中，並提前向長輩拜年，祝福大家新春愉快、身體健康。

有點鈔經驗的工作人員熟練地點鈔。圖／彰化市公所提供

彰化市自民國86年前市長葉滿盈任內開始發放春節敬老禮金，最初為每人5,000元，民國99年至101年調升為6,000元；其後因財政考量採浮動機制，並於民國104年修正為自有財源達9.6億元即可維持6,000元標準，自105年起實施至今。

今年凡民國45年（含）以前出生、設籍彰化市滿6年以上且戶籍未遷出之長者，除可領取6,000元敬老禮金外，另獲贈長壽麵線一份，讓長者在溫馨祝福中歡度農曆新年。

1百多名人員在彰化生活藝文館點鈔與裝鈔配槍員警全程護衛。圖／彰化市公所提供

