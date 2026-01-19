彰市公會堂消防栓及門柱列文資 避免再遭破壞

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰縣府日前召開古蹟歷史建築審議會，會中彰化市公會堂變更登錄範圍審議案通過審議，公會堂前方的消防栓及門柱確認納入歷史建築附屬設施，未來不得移除或破壞。

去年10月彰化縣舉辦台灣設計展，其中彰化市公會堂被列為主展場之一，設計展人員在進行場佈時，公會堂前日據時代留下來的廣場門柱遭噴漆標示「打除」，消防栓也被噴漆註記將改為平面。

彰化縣文化局接獲民眾通報，發現是為配合設計展，公會堂前方廣場正在進行行人友善空間工程，於是緊急用壓克力板保護消防栓，另啟動調查。

彰縣府日前召開「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，會中彰化市公會堂變更登錄範圍審議案通過，將定著土地範圍內的消防栓與門柱納入屬歷史建築的彰化市公會堂附屬設施。

彰化縣文化局人員今天說明，先前彰化市公會堂門柱與消防栓未列入，因此不具有文資身分，如今審議通過，未來如果要變動，須比照本體辦理文資審議，確保歷史脈絡與場域完整性。（編輯：陳清芳）1150119