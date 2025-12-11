彰市及和美鎮部分地區12/16、17停水23小時

台灣自來水公司第十一區管理處預計於十二月十六日十時起至十七日九時辦理「鳥嘴潭人工湖下游－送水管A-2-1」改接工程，施工期間本縣彰化市及和美鎮部分地區自來水供應須配合停水或降壓供水通知，來水公司第十一區管理處辦理「鳥嘴潭人工湖下游－送水管A-2-1」改接工程，預計於十二月十六日上午十時至十二月十七日上午九時止停水施工，彰化市及和美鎮部分地區需配合停水或減壓時間約二十三小時，合計停水戶數為六一三一三戶，水壓下降戶數為一九七九二戶，受影響戶數共八一一○五戶。

停水影響區域如下：一、彰化市：寶部里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑤里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下部里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。二、和美鎮：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。

降壓供水影響區域如下：一、彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚瑤里、向陽里。二、和美鎮（降壓）：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。

提醒民眾注意事項如下：一、水公司將儘量縮小停水範圍及時間，造成居民不便，該公司敬請民眾見諒。二、停水時間，請居民關閉抽水機電源，以免損壞。三、建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。四、停水範圍區域內之用戶，請提前貯水備用，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。五、如欲確認相關停復水進度，可至台灣自來水公司停水查詢系統查詢https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map或電洽台灣自來水公司彰化服務所（○四）七二三八○一五或（○四）七二五四○四三查詢。