彰市向陽長照樂活館動土

彰化縣「彰化市向陽長照樂活館」新建工程16日由縣長王惠美等人持鏟動土，總經費1億2700萬元，由中央補助與縣府共同投入，預計民國116年完工，場館結合托嬰、日照與社區活動等功能，將提供從幼兒到長輩的全齡照顧服務。

向陽長照樂活館規畫興建4層樓建築，1樓為社區活動中心、2樓結合社區活動中心與親子館；3樓設置托嬰中心，可收托60名未滿2歲幼兒；4樓為日間照顧中心，可服務48位失能、失智長輩。王惠美表示，感謝中央補助、議會支持，還有彰化市公所提供土地，場館完工後將提供在地民眾托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等服務，成為向陽社區「守護小寶貝、照顧老寶貝」的重要據點。

衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺說，這是中央地方攜手合作成果，彰化縣近年積極打造「0到100歲」全齡照顧場域，長照服務涵蓋率高達97％，高於全國平均，未來配合長照3.0，整合居家、社區、醫療與社福資源，打造一體式照顧服務。

縣府社會處副處長涂敏群提到，彰化縣未滿2歲幼兒占總人口1.2％，縣府將持續盤點公有空間，並結合社會住宅及各鄉鎮市公所社福大樓，持續新設公辦民營托嬰中心、育兒親子館。

彰化縣目前有9家公辦民營托嬰中心，預計年底再增1家，總收托數達348人，並有54家私立托嬰中心加入準公共系統。針對托育人員薪資較低，衛福部今年起已調高公托托育人員起薪至3萬8011元，縣府也將自明年起加碼，只要在公托服務滿1年且考績甲等，再加薪1000元，以穩定托育人力。