彰市寶山路停車 12日起開始收費

長期被「停免驚」的寶山路要納管了！彰化市公所宣布，南郭路起銜接保四總隊至彰師大寶山校區路段，十二日起實施路邊收費停車，每小時二十元、每日上限六十元，共一○七格。

彰化市寶山路是市區銜接台七十四甲線東外環的重要幹道，車流量大，但長年來路肩兩側常被占用停車，不少大貨車、遊覽車、自小客車一停就是一整天，甚至兩三個禮拜，民眾更表示，有一名婦人住在東區大竹里，將自家車輛停到寶山路旁長達一年，民眾又說，遇到縣立體育場或周邊場館辦活動，更是車位難求，違停情況嚴重，也造成周邊社區住宅巷弄飽受民眾亂停車影響。

彰化市公所昨（三）日表示，評估後，決定由南郭路銜接保四總隊到彰化師大寶山校區路段兩側，畫設一○七格路邊收費停車格，避免車位被長期占用，提升停車周轉率。收費自本月十二日起上路，費率為每小時二十元、每日最高六十元。市公所表示，實施後全市路邊收費停車格將從一一○六格增加至一二一三格。

另外，環縣立體育園區的健興路及體育場、體育館周邊廣場，目前多供洽公、運動民眾使用，長期未收費，卻出現遠遊停車、覆蓋防塵布久停不走的情形，活動舉辦前還得公告請車主移車，管理相當困擾。

再加上建國科大校內停車位不足，周邊改收費後，不少教職員與學生轉而將車輛停放在健興路及體育館前廣場，一停就是整天，也讓體育園區周邊停車更吃緊。

彰化縣體育場表示，目前健興路約一○○格路邊停車位已完成編號，將委由市公所比照路邊停車方式收費；體育場與體育館前廣場則規畫以標租方式收費，合計約四○○格，希望藉此改善長期停車亂象，讓車位真正大家都能用。