彰市旭光路與光華街口易肇事 進行改善工程 (圖)
彰化縣警察局統計114年10大易肇事路口，其中彰化市旭光路與光華街口排名第一；縣府交通處指出，已著手進行改善工程。
中央社記者吳哲豪彰化攝 115年1月12日
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 241
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 40
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 87
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 8
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 5
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 20
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 22
國安基金宣布退場！台股無懼再刷新高/加密貨幣要繳稅？2026稅制大翻修/信驊噴上8000元大關 股王天花板再抬高｜Yahoo財經掃描
美國股市在晶片股強勢領漲下，買盤回流推升四大指數全面走高；道瓊工業指數上漲1.08%，標普500指數上漲0.93%，費城半導體指數勁揚2.58%，三指數齊刷歷史新高，而那斯達克指數也有上漲1.18%的強勢表現。 科技股方面，晶片族群成為主角，英特爾是最大亮點，在總統川普透露與執行長陳立武進行一場「非常棒的會面」後，政策想像空間升溫，激勵股價大漲10.8%；半導體設備廠科林則獲投資機構調高目標價，反映先進製程與AI投資需求仍具能見度，股價勁揚8.6%；電動車族群方面，特斯拉股價上漲2.11%，帶動科技股氣氛回溫，台積電ADR同步上漲1.77%，也替台股續攻增添想像空間。 亞股今日表現偏多，日股今日休市，韓股漲0.84%，持續創下歷史新高，港股走強1.44%，上證指數同樣上漲。 台股今（12）日開高，盤中一度觸及30,681.99點創高，終場上漲278.33點收30,567.29點，成交值6,040.12億元；權王台積電(2330)受ADR走強激勵，盤中追平歷史高點1705元，穩住多頭節奏，股王信驊(5274)更噴上8,000元天花板助攻指數續寫高位。盤面資金輪動明顯，記憶體族群續吸引買盤搶進，南亞科(2408)、凌航(3135)亮燈漲停，群聯(8299)走揚；題材股則由低軌衛星與PCB接棒發燙，多檔刷出紅燈，成為今日盤面最吸睛的攻勢焦點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 10 小時前 ・ 1049
經典賽》43人集訓名單引發熱議 台灣隊投手教練林岳平直球回應：「選誰不是重點」
經典賽台灣隊將於本週四展開集訓，43人名單已提前引發熱議，在台南帶領統一獅春訓的台灣隊投手教練林岳平則直言，「選誰不是重點、有誰不是重點，重點是到時候能夠準備好。」經典賽台灣隊在去年11月開會時就已討論出集訓名單，有入選球員也會陸續收到通知，而一開始聯盟傾向不公布這份名單，正因名單會出現很多變數，像自由時報 ・ 5 小時前 ・ 2
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 6