彰市民宅大火濃煙竄天 消防員搶救摔傷

彰化市民宅大火消防員搶救。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南郭路1棟2樓透天厝民宅今天(31日)上午突然發生大火，火勢一度相當猛烈，數十名消防員趕往搶救，不料在搶救過程中，1名消防員搶進2樓時疑踩空摔傷送醫，所幸右手脫臼無生命危險，火災現場在搶救1個半小時之後才獲得控制，起火原因與財務損失釐清中。

這起民宅大火位於彰化市南郭路商圈，現場濃煙竄天，民眾向消防員表示當時聞到燒焦味出門查看，發現該棟民宅冒出濃煙與火勢，立即向消防單位通報。

消防員搶救時發現火場一樓堆滿大量易燃物，火勢相當猛烈，消防員部署水線以前後夾攻方式噴灑灌救。屋主當時並未在家，所幸未傳出人員受困傷亡，摔傷送醫的消防員也無生命危險。

彰化市民宅大火消防員搶救。(記者湯世名攝)

彰化市民宅大火。(記者湯世名攝)

搶救(記者湯世名攝)

