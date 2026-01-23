彰市發放七十歲以上長者春節敬老禮金

彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上的長者春節敬老禮金大紅包。（記者方一成攝）

敬老尊賢是台灣人的傳統美德，為了照顧所有長者，表達敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上的長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已經連續實施二十八年。今年可獲領取敬老禮金的長者共有三一九一一位、每人六千元，合計將發放總金額為一億九一四六萬六000元。市長林世賢今（二十三）日表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。

二十三日上午在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀請李國輝、鄭登元、簡玉英、鐘秀蕊、皇甫娟、陳美惠等人，代表本市的長者出席參加，現場也邀請日光城堡幼兒園小朋友透過輕快又童趣的奧福音樂表演，把滿滿的活力與笑容送給現場的爺爺奶奶們，林市長同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

彰化市公所將於一月二十九日在各里辦公處或各里指定地點，發放一一五年春節敬老慰問禮金，凡年滿七十歲【民國四ˋ十五年以前（含當年）】，在彰化市設籍六年以上的長者【民國一0八年十二月三十一日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣六000元及長壽麵線一份，可以歡樂好過農曆春節。

有關禮金領取的方式，為順應時代潮流及尊重長者的意願，林世賢市長指示，自民國一一0年起，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳的方式；以今年為例，有二四六九四人選擇用轉帳、占七十七.三八％，領現金的為七二一七、占二十二.六二％。

市長林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是『活的愈久、領的愈多』，發放春節敬老慰問禮金，亦是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。