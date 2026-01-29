彰市發放1億9千多萬春節敬老禮金全國最大手筆

彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上長者每人六千元的春節敬老禮金大紅包。（記者方一成攝）

▲彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上長者每人六千元的春節敬老禮金大紅包。（記者方一成攝）

為弘揚孝道及表達對長者的敬老之意，彰化市公所每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上長者每人六千元的「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第二十九年。今年全市可獲領取的長者共三一九一一 位，合計共發放一億九一四六萬六000元，和去年相較，人數多出一四二九人、發放金額增加八五七萬四千元。

今年，共有多達二四六九四位長者選擇用轉帳，另七二一七位選擇領現金，轉帳的部分公所已於二十七日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則於二十九日前往各里辦公處或指定地點同步領取。

廣告 廣告

配合發放禮金的「大工程」，十六日一上班，全市七十三里的里幹事、志工與市公所員工共一百多人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近四千三百多萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，同步加強市內的不定點巡邏。

今（二十九）日上午十點起，林世賢市長分別前往位於中山路一段一八九巷四十九號的南興里社區活動中心，以及位於中興路一二五號的光南里辦公處等地方，將禮金紅包親手交給長者們，並向長者們提早拜年，也祝福大家身體健康。

彰化市公所是自民國八十六年、前市長葉滿盈任內起，開始發放七十歲以上長者每人五千元的春節敬老禮金，民國九十九年至民國一0一年調增為每人發放六千元。民國一0二年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達十億元以上才發六千元，若未達十億元則發放五千元。

今年凡是年滿七十歲民國四十五年以前（含當年】，在彰化市設籍六年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣六千元及長壽麵線一份，可以歡樂歡度農曆春節。