彰市西安社區協會獲金點團體獎

彰化市西安社區發展協會榮獲金點之星團體獎殊榮，社會處副處長涂敏群代表王縣長前往社區貼紅榜祝賀。（記者方一成攝）

彰化縣長王惠美縣府團隊多年來致力於各地社區營造及照顧關懷工作。衛生福利部一一四年「社區金點獎」表揚典禮於一一四年十二月二十三日在臺灣戲曲中心大表演廳舉行，彰化市西安社區發展協會榮獲「金點之星團體獎」殊榮。社會處副處長涂敏群代表王縣長前往社區貼紅榜祝賀，該獎項有「關懷據點界奧斯卡獎」之稱，為全國社區照顧服務領域最高榮譽，競爭相當激烈，能夠脫穎而出，實為難能可貴。

彰化縣社會處昨（十二）日表示，「社區金點獎」由衛生福利部社會及家庭署統籌辦理，旨在表揚長期深耕社區照顧關懷服務、持續創新且具示範價值的優質單位。今年經由各領域專家學者及資深社會服務人士嚴謹評選，全國僅有三十一個單位入圍，最終遴選出十五個獲獎單位，彰化市西安社區發展協會在眾多優秀單位中獲獎，充分展現卓越服務成果。

彰化市西安社區發展協會歷經六次參與、四次入圍，始終不氣餒、持續精進服務內容，今年終獲評審高度肯定，成功摘下金點之星團體獎，展現社區幹部與志工長期投入且堅持不懈的精神。

縣府期盼透過「社區金點獎」的表揚，彰顯各社區照顧關懷據點多年耕耘的歷程，激勵更多鄉鎮市村里投入在地老人服務，讓據點成為銀髮族的第二個家，提供「安心、放心、貼心」及「誠意、滿意」的「三心二意」服務，打造友善高齡的幸福社區，共同實現「美好彰化希望城市」的願景。