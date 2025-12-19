彰市跨年晚會 金曲歌后助陣
記者吳東興、林坤瑋、張正量、陳正芬、彭新茹、毛莉∕綜合報導
彰化市跨年晚會三十一日晚間七時三十分起在旭光西路登場，邀請社區、學校及民間團體輪番演出，並安排多組藝人接力獻唱。宜蘭縣礁溪鄉公所則於一一五年一月一日上午八時在礁溪國小操場，舉辦元旦升旗典禮活動。
彰化市跨年晚會今年邀請陳竟飛、陳佩賢、阿蘭ＡＣ、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（一綾）等多組藝人接力演唱，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接二０二六年。
礁溪鄉公所元旦升旗典禮則由鄉長張永德帶領各界代表及鄉民齊唱國歌向國旗致敬，並安排蔡佳麟、麗小花、蘇宥蓉等三位歌手現場演唱。太平山國家森林遊樂區也於元旦規劃贈送具收藏價值的「二０二六新年紀念編號書籤」，第一位入園遊客並加碼贈送太平山文創商品福袋一份。
另外，劍湖山世界推出系列聖誕一日限定活動，祭出變裝優惠門票僅需一百元；耶誕節當天加碼「三百秒聖誕高空花火秀」，提前為跨年狂歡暖身。六福村主題遊樂園二十五至二十八日推出「耶誕節快樂」與「耶誕響叮噹」兩大限定專案，活動期間只要全套變裝成耶誕老公公或耶誕老婆婆免費入園，頭戴耶誕帽入園的遊客也能以優惠價入園。
而屏東縣政府印製的「二０二六屏東農民曆─屏境拾光」即日起限量發送，歡迎民眾細細品味屏東的光影、色彩與故事。詳細發送地點可至縣府官網查詢。
其他人也在看
北車、中山隨機傷人 嫌犯身份曝光：27歲通緝犯
台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 151
TPBL》高國豪家庭風波已和解 聯盟解除禁賽、仍須付6萬元罰金
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與哥哥高國強的家庭風波先前鬧上法院，10日傳出當事人已完成和解，而TPBL聯緯來體育台 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
鄰居變仇人！兩戶僅90公尺隔矮牆 噪音問題引殺機
南投縣 / 綜合報導 因為噪音讓多年鄰居變仇人，甚至演變成 凶 殺案。這兩戶人家距離90公尺，兩戶中間只有矮牆隔著，蕭姓死者的媳婦說，半年前,黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥踩踏發出聲響，但他認為是蕭家人朝他家屋頂丟石頭，他因此開始在深夜用藍芽喇叭放音樂，和放鞭炮反擊，讓蕭家人被吵到無法睡覺，蕭姓死者多次勸阻都沒用，才打電話報警，沒想到加深了黃姓嫌犯的憤怒，動手行 凶 。兩層樓透天厝貼著白色磁磚的，就是蕭姓死者他家，下方那間紅磚平房，則是黃姓嫌犯住的地方，兩戶人家距離相當近只有90公尺，中間隔一個矮牆，沒有相通，卻因為噪音，兩家人吵了半年多，蕭姓死者媳婦說：「我們早上都會有鳥在屋頂，在那邊踩踏，然後他就會把這個說是我們家，在丟他屋頂石頭。」死者媳婦表示，半年前，黃姓嫌犯家的屋頂有小鳥在上面踩來踩去，發出噪音，黃姓嫌犯認為是蕭姓死者拿石頭丟他家屋頂，疑似因此在深夜時，拿藍芽喇叭放音樂還有放鞭炮想要反制，吵到對方無法睡覺，死者多次找黃姓嫌犯勸阻都沒用，才會打電話報警求助。蕭姓死者兒子說：「在用藍芽喇叭在放各種噪音，影響我們的睡眠品質，有去警察局做報案。」鄰居說：「放音樂，吹狗螺，放大炮，半夜吵到人家不用睡。」因為噪音，多年鄰居反目成仇吵半年，嫌犯父親說，兒子從小個性就相當孤僻，嫌犯父親說：「國中的時候有人對他霸凌，他就不愛跟人家講話。」死者的姊夫，接到噩耗趕來，難過哽咽，蕭姓死者姊夫說：「他很老實，你問鄰居看他做人怎樣，人很好啦。」蕭姓死者兒子說：「爸爸平常是務農，照顧一個視障的姊姊。」蕭姓死者有4名兒女，2個女兒在外地工作，他和妻子、兒子和媳婦一起住，還要一邊務農一邊照顧，因為腦部開刀眼睛不方便的30多歲女兒，一家4口半年來因為噪音和黃姓男子相處不好，嘗試溝通卻無效，鄰居變仇人釀成悲劇。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台北車站遭人丟煙霧彈！男「疑為阻擋嫌犯」送醫搶救無效
社會中心／張予柔報導台北車站板南線M7出口外今（19）日下午約5點左右發生突發事件，一名不明人士丟擲煙霧彈，瞬間引發現場旅客恐慌奔逃，氣氛陷入緊張和混亂。據傳，有現場民眾疑似為了阻止嫌犯不幸受傷倒地。民視 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村
大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2
男童玩具滑板車騎上馬路 「以一擋十」目擊者看傻
新竹縣 / 綜合報導 在新竹縣竟然有小朋友，直接把玩具車騎到大馬路上。昨(17)日下午有民眾目擊在竹北市溪州路上，一名男童直接在大馬路上 騎著 滑步車，由於當時正值下班時間，現場車流量相當大，後方一整排車輛通通被擋住，幸好有熱心的駕駛用車輛護送男童，只不過這樣危險上路的行為，現在警方也要對家長依法開罰。小男孩在大馬路上 滑 著玩具車，只見他左右腳並用雙腳賣力地 滑 啊 滑 ，小男孩似乎發現了不對勁，回頭看了一眼正以為他要停下來，沒想到他只是看了看接著繼續騎在馬路上，導致後方一整排車輛通通塞住，目擊民眾說：「開始滑滑滑，滑到路中間，剛好是下班車子很多堵住那個路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」目擊民眾說：「護送他到我們門口來，反正滿危險的，就是那幾個年輕人開轎車的，把他給慢慢的引導。」事情昨日下午發生在新竹縣竹北市溪州路上，當時正值下課時間現場車流量不小，而且後方還有遊覽車，原先被擋住的機車穿過縫隙往前鑽驚見小男孩也紛紛急踩煞車。目擊民眾說：「很危險啊，那個(男孩)那麼小耶，如果是轎車可能還看得到他，如果是大卡車的話，可能他就掰掰(出意外)了。」目擊者表示還好當時有小車擋住，否則如果後方是大車恐怕會因為視線死角釀成悲劇，而員警抵達時男童已由熱心民眾帶到路旁照看。新竹縣警竹北分局豐田派出所所長謝秉修說：「行為已涉及違反道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款之規定，行人於交通頻繁道路嬉遊，奔跑，足以影響交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。」雖然這回沒有發生意外，但小男孩違規闖進馬路的行為真的是讓用路人嚇出一身冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 7 小時前 ・ 2
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
涉助鮑魚大王偽造簽名！副所長疑收700萬遭聲押 妻子也列被告
「鮑魚大王」鍾文智遭法院判刑後潛逃，檢方查出他與福德派出所前副所長李俊良勾結，兩人之間有700萬元的不明金流，案件持續擴大，兩人之間的白手套遭聲押，就連李妻也被列為被告。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網
即時中心／林耿郁報導今（18）天早上，新北市林口區發生一起因種菜糾紛，竟憤而持刀行兇的案件；受害的78歲老翁身中4刀，送醫搶救仍不幸回天乏術；至於行兇的葉姓男子作案後逃逸，稍早落網遭逮，依殺人罪嫌移送法辦。今天早上，新北市林口區文化二路一段100巷底菜園內發生兇殺案：一名59歲葉姓男子，疑似與另一名78歲陳姓老翁，因種菜問題發生衝突，竟憤而持刀朝對方攻擊，造成陳男左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。後續送林口長庚醫院救治，不幸於9時25分宣告不治。警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定葉姓犯嫌作案後騎乘機車，往新莊方向逃逸，立即派員前往緝捕，經過4個小時，稍早11時許將葉姓犯嫌逮捕歸案，待釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。案發菜園。（圖／林口警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網 更多民視新聞報導林口人注意！稍早1老翁身中4刀急送醫 嫌犯在逃中快訊／高雄鳳山檳榔攤爆兇殺！疑兒在外欠債 老闆娘遭砍無生命跡象疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"
地方中心／賴國彬 桃園報導驚悚！桃園市桃園區民生路，發生一起驚險的意外，一名男子與朋友並肩走在馬路邊緣，沒想到，竟遭後方行駛而來的公車後照鏡直接撞擊頭部，重擊力道之大，讓他當場痛到抱頭，瞬間畫面曝光，在網路上引發激烈論戰。一男一女並排在馬路上，走著走著，沒想到，下一秒，後方一輛公車開過來，男子慘遭後照鏡狠狠巴頭，這一撞，實在好痛，男子痛到抱頭，一旁女子也趕緊關心。從另一個角度來看，公車行駛在路上，後照鏡撞到一旁行人，這一撞力道不小，公車司機趕緊下車關心，只見男子走到車前拍攝車牌後就自行離開，影片一出，立刻掀起熱論。桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）事發就在17號下午，這輛桃園客運5022班次，行經桃園民生路發生意外，不過也掀起兩派議論，一派網友批評行人並排走在道路上很危險，直呼「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「馬路如虎口，行人靠邊走」、「誰教你並排走在馬路上？」不過，另一派網友則認為，「台灣有留給行人空間嗎？」、「有沒有考慮過這邊沒有人行道，行人要走哪裡？」、「先問一下，人行道在哪？這不是被逼到馬路上的嗎？」桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）對此，桃園客運表示，事情發生後，駕駛即下車關心，詢問民眾是否需報警處理及有無就醫需求，民眾沒有做回應，只叫駕駛離開，若接獲對方提出相關賠償請求，本公司將依肇責負相關責任。而桃園客運也呼籲，民眾不要在車道上行走，以免發生危險。原文出處：桃園驚險意外！ 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡「巴頭」 更多民視新聞報導安倍晉三槍擊案偵結 檢方今對兇嫌山上徹也求處「無期徒刑」小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院認散布不實但「這原因」不罰最新／新北五股驚悚車禍！左轉車撞直行機車 騎士噴飛影像曝光民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1