彰市重陽系列壓軸 表揚255對金婚夫婦

彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，在彰化生活藝文館隆重登場。（記者方一成攝）

今年十月二十九日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，今（八）日在彰化生活藝文館隆重登場，由市長林世賢全程主持，表揚共二五五對、結婚滿五十年的金婚夫婦大會，由於受表揚的夫婦對數多，為體恤受表揚者，表揚活動分上下午場進行一整天，場面既隆重又溫馨！

林世賢市長在主持表揚大會開幕式致詞時強調，由他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前成員已有七00多人，該聯盟透過整合彰化縣及全國的產業實力，積極切入無人機供應鏈，並以團體戰模式爭取訂單，協助業者將傳統產業（例如精密機械加工、五金等）優勢應用於無人機領域，助益甚大。

林市長稱讚受表揚的金婚夫婦說，能攜上走過半個世紀，真的是前世修來的福份，學會相互尊重、相互體諒應該是夫妻能夠長長久久的不二法門；他同時也強調，也要同時一起保持健康，才能繼續更長遠地相處下去。

至於市公所發給的金額為一五四六萬一000元（七十歲以上每人五百元、受惠人數三0九二二人），總計縣府與市公所共發放六八九一萬六000元。除了發放敬老禮金之外，彰化市公所今年同樣對百歲人瑞另加送金鎖片，全市共有四十二位的百歲人瑞，都獲得公所贈送的金鎖片。

此外，為表揚結婚滿五十年、六十年及七十年的夫婦，藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，做為現代年輕夫妻樹立典範，同時，也表達對長者的崇高敬意，市公所另於十月十九日在彰化生活藝文館舉行「鑽石婚」（結婚滿六十年）暨「白金婚」（結婚滿七十年）夫婦表揚大會，受表揚的「鑽石婚」夫婦為一五二對、「白金婚」夫婦十九對；系列活動壓軸的，則是於十一月八，同樣在彰化生活藝文館舉行「金婚（結婚滿五十年）夫婦表揚大會」，受表揚的為225對。