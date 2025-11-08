彰市重陽系列壓軸 表揚255對金婚夫婦
▲彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，在彰化生活藝文館隆重登場。（記者方一成攝）
今年十月二十九日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸-金婚夫婦表揚大會，今（八）日在彰化生活藝文館隆重登場，由市長林世賢全程主持，表揚共二五五對、結婚滿五十年的金婚夫婦大會，由於受表揚的夫婦對數多，為體恤受表揚者，表揚活動分上下午場進行一整天，場面既隆重又溫馨！
林世賢市長在主持表揚大會開幕式致詞時強調，由他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前成員已有七00多人，該聯盟透過整合彰化縣及全國的產業實力，積極切入無人機供應鏈，並以團體戰模式爭取訂單，協助業者將傳統產業（例如精密機械加工、五金等）優勢應用於無人機領域，助益甚大。
林市長稱讚受表揚的金婚夫婦說，能攜上走過半個世紀，真的是前世修來的福份，學會相互尊重、相互體諒應該是夫妻能夠長長久久的不二法門；他同時也強調，也要同時一起保持健康，才能繼續更長遠地相處下去。
至於市公所發給的金額為一五四六萬一000元（七十歲以上每人五百元、受惠人數三0九二二人），總計縣府與市公所共發放六八九一萬六000元。除了發放敬老禮金之外，彰化市公所今年同樣對百歲人瑞另加送金鎖片，全市共有四十二位的百歲人瑞，都獲得公所贈送的金鎖片。
此外，為表揚結婚滿五十年、六十年及七十年的夫婦，藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，做為現代年輕夫妻樹立典範，同時，也表達對長者的崇高敬意，市公所另於十月十九日在彰化生活藝文館舉行「鑽石婚」（結婚滿六十年）暨「白金婚」（結婚滿七十年）夫婦表揚大會，受表揚的「鑽石婚」夫婦為一五二對、「白金婚」夫婦十九對；系列活動壓軸的，則是於十一月八，同樣在彰化生活藝文館舉行「金婚（結婚滿五十年）夫婦表揚大會」，受表揚的為225對。
其他人也在看
彰化民權市場從危樓到榮耀 榮獲選全國三星級優良市場殊榮
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】曾經被列為危樓工程的彰化市民權公有市場，3年多前斥資6千多萬元完成補強工程互傳媒 ・ 1 天前
影／彰化市慶祝重陽節表揚金婚夫婦 恩愛50年牽手半世紀
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年10月29日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸互傳媒 ・ 22 小時前
彰化市重陽系列壓軸登場 255對金婚夫婦受表揚
「九九重陽節」雖已過，但溫馨餘韻仍在延續！彰化市公所為慶祝重陽節舉辦的一系列敬老活動，今（8）日在彰化生活藝文館舉行壓軸場「金婚夫婦表揚大會」，由市長林世賢親自主持，表揚共255對結婚滿50年的金婚夫婦。由於受表揚人數眾多，活動特別分為上午、下午兩場進行，氣氛隆重又感人。林世賢市長在開幕式致詞時表示，能夠攜手共度半個世紀，是一份難得的幸福與福氣，夫妻之間相互尊重、相互體諒，是維繫長久婚姻的不二法門。他也提醒長輩們，保持健康才能攜手走得更長遠。林市長同時分享，他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前已有七百多名成員，透過整合彰化及全國的產業能量，積極切入無人機供應鏈，以團體戰模式爭取訂單，協助傳統產業如精密機械、五金加工等轉型升級，開創地方產業新契機。為了向長者表達敬意，彰化市公所於10月16日同步發放縣府及市公所的重陽敬老禮金。代縣府發放總金額達5,345萬5,000元，市公所另發放1,546萬1,000元，合計約6,891萬6,000元，受惠長者超過3萬人。同時，市公所也特別致贈全市42位百歲人瑞金鎖片，祝福長者健康長壽。此外，彰化市公所於10月19日也在生活藝文館舉辦「台灣好新聞 ・ 21 小時前
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元
獨家／佛心！蔥價回穩「蔥麵包」降5元 地瓜球1顆1元EBC東森新聞 ・ 19 小時前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 20 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖自由時報 ・ 20 小時前
大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流
大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學生攜手在地國小高中學生擴展全球視野」，舉辦「大葉大學與鹿江國際中小學國際文化交流活動」，透過國中生與大學生雙向交流與合作學習，促進彼此的教育互動與文化理解，深化跨文化學習與英語實踐能力。英語學系主任曹秀蓉（八）日表示，USR英語永續行動計畫期望能持續建立跨教育階段與跨文化的交流橋樑，推動教育永續發展與國際連結，本次活動以「學習、理解、尊重與共榮」為核心理念，邀請大葉大學的本地與國際學生前往鹿江國際中小學參與教學交流。活動內容包含學校簡介、文化分享、分組互動及合作任務等多元形式，大葉大學學生藉此了解鹿江國際中小學的課程設計理念、教學方法與學習特色，進一步認識台灣基礎教育的現場樣貌，並思考教育理論與實務 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前