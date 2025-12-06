彰市長青大學結業 頒證書

林市長頒發結業證書，並祝賀恭喜大家畢業了。（記者方一成攝）

▲林市長頒發結業證書，並祝賀恭喜大家畢業了。（記者方一成攝）

彰化市長青大學一一四年度研習結業典禮，昨（六）日上午九時起在介壽生活藝文館隆重舉行，兼任「校長」的市長林世賢致詞表示，此次研習課程共有四十八班、一二○四人次，獲頒結業證書共九九八人次，全勤者有八四七人，全勤比率達七十.三四％，可見大家都非常認真學習，他並以自己為例說，雖然已六十六歲了，仍不斷在學習新知，例如無人機與無人機具的知識等。

六日的結業典禮上，除了由林市長頒發結業證書，並祝賀恭喜大家「畢業了！」，而與會的長者們則逐批上台展現學習成果，由英語班、日文班、舞蹈班、太極拳班、詩詞吟唱班、歌唱班等班級安排節目演出，展現出活到老、學到老的精神與活力，會場充滿熱鬧歡樂氣氛。

林市長致詞表示，參加彰化市長青大學一一四年度研習獲得結業的學員們，在三十二週的研習活動中，都獲得很大的收穫，不僅在專業課程中學到專業技巧，語文課程中增加語文能力，更可貴的是，透過群體生活豐富了精神生活及人際關係。

林市長表示，長青大學的經營並不容易，雖然如此，但每每看到各位長輩專注學習的神情，他就深為感動，並儘量突破經營困境，為長輩創造更好的學習空間，也期勉長輩們，學習要持之以恆，充分享受「活得老更要活得好」的人生。