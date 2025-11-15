彰市頒低收入戶子女教補費

「窮不能窮教育」！彰化市公所昨（十五）日在彰化生活藝文館，舉行一一四學年度上學期低收入戶子女教育補助費頒發儀式，共頒給三五二人，每名補助二仟五佰元至二萬元不等，合計頒發三七九萬元；公所社會課長吳澤生強調，頒發教育補助費給家境困頓的家庭子女，主要是維護與保障低收入戶子女的受教權。

吳澤生課長期勉獲頒教育補助費的同學們，即使經濟狀況不好，也要每天心存善念，有能力時多幫助其他更困苦或弱勢的族群；同時一定要孝順父母、認真求學與做事；另外，吳課長提醒說，詐騙案件頻傳，尤其像最近正在普發一萬元，詐騙集團勢必又再猖獗，同學或家長勿輕易受騙。

彰化市公所對於弱勢族群子女受教育權向來重視，頒發的低收入戶子女教育補助費，則是以就讀國中以上為發放對象。頒發的對象共分成四類，其中，國中部分共頒發九十一人、高中職及五專前三年共頒發一二六人至於就讀五專後二年及二、三專的，共頒發十一人；大學暨獨立學院、研究所部分，共頒發一二四人。