彰市香山2千坪草地野餐咖啡趴 600親子享受音樂、美食

野餐趴活動在廣達2千多坪的大草原上舉行。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕為推廣戶外休閒與親子同樂，彰化市公所今天(6日)在香山步道東方公園廣達2000多坪的草皮上，盛大舉辦「野餐咖啡趴」活動，吸引600多位攜家帶眷的親子參加，大家在草皮上舖著野餐墊，作伙品嚐美食、看舞台表演，聆聽悠美的樂曲，其樂融融。

座落在彰化市東區、占地近7公頃的香山步道舊址曾建設為休息站，可惜後來全部荒廢、關閉，市長林世賢讓其「起死回生」，爭取參山國家風景管理處前後補助4千多萬元，重建規劃1、2期、3期的香山步道工程，並整地植栽逾2000坪大草皮，打造出一處休閒、散步的好所在，命名為「香山步道東方公園」。

廣告 廣告

園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽，形成一個綠林休憩生態園區，這幾年陸續有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲佇足繁衍，同時搭配不同季節共同構成花卉和蝴蝶共舞的美麗景致，加上園內大草坪，綠草如茵，視野寬敝，已然成為適合閤家野餐、親子休憩遊玩、情人散步約會的絕佳聖地。

今天活動精彩豐富，舞台表演特邀多組表演者帶來音樂、舞蹈、氣球秀、烏克麗麗、手指鼓及神祕的魔術表演，另安排親子闖關遊戲、實用咖啡沖泡教學及親子植栽DIY。

市長林世賢表示，香山步道東方公園經過整建後，擁有更優美的環境與廣大草坪，非常適合舉辦大型戶外活動。希望透過這次結合野餐、咖啡、表演及美食的盛會，讓大家一同親近自然，度過一個充滿溫馨與歡笑的週末。

親子們在大草原上嬉戲其樂融融。(記者湯世名攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

豐原設電力儲能場 逾百里民赴中市府拉布條抗議

