彰市、和美注意！12/16起大停水23小時 影響8萬戶

因應鳥嘴潭人工湖送水管工程，12月16、17日彰化市及和美鎮約8萬戶自來水用戶將受影響，停水或減壓供水約23小時。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕注意了！台灣自來水公司第十一區管理處將進行鳥嘴潭人工湖下游送水管的改接工程，為了配合這次施工，彰化市、和美鎮將從下週二(12月16日)上午10點起，一直到隔天、週三上午9點，面臨長達約23小時的停水或降壓供應。這次的影響戶數約有8萬1000多戶，其中6萬多戶將完全停水，另外近2萬戶則是水壓降低。

第十一區管理處表示，停水與降壓供水，主要受到影響的地區包括彰化市的寶廍里、富貴里、西勢里等52個里，以及和美鎮的新庄里、中寮里等8個里，這些地方將完全停水。而彰化市的莿桐里、南安里等9個里，以及和美鎮的詔安里、嘉犁里等5個里，則會面臨水壓下降的狀況。

停水影響區域如下

一、彰化市:寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。

二、和美鎮：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。

降壓供水影響區域如下：

1、彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。

2、和美鎮(降壓)：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。

水公司提醒民眾，務必要提前儲存足夠的生活用水。在停水期間，請記得關閉家中的抽水機電源，以避免設備空轉而受損。若是您家中的自來水進水口低於地面，也請將水表前的開關栓關閉，以防止虹吸現象發生，造成水質可能受到污染。想進一步了解最新停復水進度，可電洽台水公司彰化服務所，電話(04)7238015或(04)7254043。

台水提醒民眾，大停水期間務必要提前儲存足夠的生活用水。想確認最新的停復水進度，可以直接電洽台水公司彰化服務所。(記者張聰秋攝)

