彰市3/1起試辦資源回收「分日分類」 上班族怒轟擾民
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所清潔隊將從3月1日起試辦資源回收「分日分類」作業，亦即每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃、輪胎，每週二、四、六則收取紙類、紙容器；每日回收則有廚餘、舊衣、其他 (廢電池、手機、CD、廢光源)。試辦1個月，4月1日起正式上路，不料消息傳出引發不少市民砲轟「擾民」，並稱上班族只有週六有空丟垃圾和回收，這樣他們的塑膠何時能丟？看來以後平日都要向公司請假才行。
清潔隊指出，他們之所以要改制，是因目前資源回收系統面臨嚴峻挑戰，首先是退運成本大幅增加，他們因分類不合格，垃圾轉運車被溪州焚化爐退運的次數，從平均每年不到2次，到去年劇增至6次，每次退運都會造成油錢、時間與人力的額外耗損；其次是同仁職安風險觸及紅線，為了清運暴增的回收量，助手有時需將回收物堆疊過高，根據《道路交通安全規則》，大型車裝載高度不得超過4公尺，為符合法規並保護清潔隊員的工作安全，因此必須平均分配每日的回收量。
清潔隊進一步說明，塑膠類包括寶特瓶、塑膠容器、薄片塑膠、大型塑膠，金屬類則有鐵鋁罐、其他金屬製品與廢電器；紙類包含報紙、書本與紙箱，紙容器則包括紙餐具、鋁箔包、牛奶紙盒等。
不過消息傳出引發大批民眾不滿，紛紛上網砲轟政策「擾民」，有人指上班族只能週六才能倒垃圾跟回收，這樣要如何處理平日才收的回收類別？彰化什麼都沒有，最不缺的是這些擾民政策；還有人說就因為1年多出4次退運，有嚴重到要改變市民日常習慣嗎？另有人指上班族星期一至五已經冰廚餘、骨頭，還要想辦法處理塑膠、金屬類，政策實施可以為上班族想一下嗎？
