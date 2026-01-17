彰市Bloom彰化 浪漫登場

彰化市長林世賢歡迎各地民眾前來賞花體驗田園樂趣。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化市公所舉辦的「二０二六Bloom彰化～浪漫相遇」花海活動，十七日在彰草路一二三巷旁（彰草路與金馬路交叉路口農田）浪漫熱鬧登場，占地逾八公頃的花田內，種植大片波斯菊、百日草與向日葵，繽紛多彩，賞花期可望延續到二月上旬，市長林世賢邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇。

林世賢表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特的魅力，因此市公所每逢冬末初春季節，都會舉辦規模甚大的花海活動。

此次活動規劃多元展演與體驗內容，包括最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，農田內共有四千顆蘿蔔，讓大小朋友親手感受收穫的樂趣。

參加民眾除了在花田內盡情拍照、打卡外，還享受一系列趣味與體驗兼具的節目：超萌的幼童律動演出、植栽與親子ＤＩＹ、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射等；此外，花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嘗，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食；另還提供了民眾拍照上傳FB公開分享並按讚，即獲得精美小禮的小確幸。