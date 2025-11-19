▲彰師大青年投入義消行列，EMT-1訓練結業勇闖救護第一線。（圖／彰化縣消防局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】面對突發災難與日益增加的緊急救護需求，年輕活血救護人力亦待提升。為鼓勵青年投入公共服務，彰化縣消防局特別至大專院校招募義消人員，共有2名大學生懷抱服務熱忱，主動報名參與義勇消防人員行列，並利用暑假期間完成56小時紮實的訓練課程與學、術科測驗，成功取得初級救護技術員（EMT-1）證照，正式跨入緊急救護第一線，並利用課餘時間主動至分隊協助救護勤務，不僅展現實踐理想的行動力，也為社會注入嶄新的救護能量，成為守護生命的新生力量。

這2名學生目前就讀於國立彰化師範大學，皆無醫護背景，雖然成長背景與人生歷程不同，但他們卻不約而同選擇了同一條道路——投入義消行列，用行動實踐守護生命的信念。出身文組的王芓涵自小在軍醫家庭成長，耳濡目染下培養出正義感與助人精神。父親曾參與921救災與SARS消毒等艱辛任務，「雖然很苦、很累，但我們還是要去做」，父親用親身經歷走出的故事，在她心中早已埋下服務社會的種子。當她決定加入救護義消時，更獲得雙親大力支持，堅定了她投身救護的決心。而就讀理工學院的李承寰原本打算自費修習EMT-1課程，在參加消防局辦理的校園講座時，受到已加入義消友人鼓勵，當下毅然報名，從「想法」化為「行動」。

EMT-1訓練正值炎熱的暑假，當同齡學生享受假期時光時，2人選擇犧牲休閒與放鬆的機會，全心投入緊湊而高強度的救護訓練，訓練內容包括CPR及AED操作、止血包紮、骨折固定、12導程心電圖機操作與病患評估等各項急救技能，不僅透過課堂吸收理論，更在實作演練中磨練臨場反應與團隊合作能力。李承寰回憶，頸椎減移術與長背板搬運訓練讓他印象深刻，雖一開始手部操作生疏，但經過多次練習甚至親自上長背板，逐漸養成臨危不亂的技巧；王芓涵則分享，最重要的學習並非技術，而是心理素質——「不要過度責怪自己」。在急救現場，有些生命無法挽回，救護人員必須懂得自省卻不自責，唯有先穩固自己，才能真正幫助病患與家屬。

完成EMT-1訓練後，他們異口同聲表示，雖然過程艱辛，但能學會幫助他人、甚至可能拯救一條生命，那種成就感無法言喻，並期許自己能成為臨危不亂、帶給患者安心的救護人員，即使是素昧平生的人，也能在最需要的時候伸出援手，更希望未來能進階邁入EMT-2(中級救護技術員)行列，進一步提升專業能力，讓自己能在更多救護現場發揮所長。

彰化縣消防局表示，義勇消防人員是消防戰力的重要補充，尤其在大型事故或醫療資源有限地區更顯其價值。年滿18歲、具有服務熱忱的民眾皆可報名加入義消，透過參與救護、救災及宣導等多元任務，不僅能學得一技之長，還能拓展視野、培養團隊合作力，藉由每場訓練與實務經驗累積出專業。青年世代投入義消，不僅為救護團隊帶來活力與多元思維，為社會注入正能量，也為自己開啟一段與眾不同的人生旅程。消防局未來也將持續推動各層級救護人才的培訓計畫，讓彰化的緊急救護網絡更加完善，守護縣民的健康與安全。