彰明盃3對3鬥牛賽熱力開戰 三大場地同步開戰企業共推南投籃球熱潮
「第五屆彰明盃3對3籃球鬥牛賽」15日上午在南開科技大學熱鬧開賽，今年共有193支隊伍參賽，吸引來自全國近千名選手及球友參加，多年來彰明電子公司都熱心主辦這場籃球競技，縣長許淑華今日特別親自到場開球，為賽事揭開序幕。
許縣長致詞時表示，彰明電子公司長期熱心公益，不僅號召許多機關與企業投入社會關懷，也經常支持教育活動、關懷學子；本次賽事更獲得超過45個單位團體共同贊助，展現社會溫暖與力量，她肯定企業投入公益籃球賽事，共同支持推動全民運動的施政理念。
許縣長指出，籃球是一項充滿活力的運動，不僅能帶動青年與民眾走出戶外、培養健康生活習慣，也為球友提供技術交流、切磋球技的良好平台。縣府也將會持續提高運動獎助學金、支持體育協會辦理賽事、健全選手培訓制度，打造更健康、更幸福的宜居環境。
這項縣內盛大的賽事涵蓋國小、國中、高中、社會組及女子組等多元組別，跨越各年齡層，充分展現南投推動全民運動的成果。許縣長特別感謝彰明電子公司及各贊助單位的支持，透過此賽事不僅提升南投的運動風氣，更為地方運動觀光與餐飲產業帶來顯著的助益。
彰明電子公司表示，今年報名相當踴躍，競賽由公司員工共同籌備，從規劃到執行皆力求完善，希望讓每位參與者都能感受到南投人的熱情，賽事橫跨南開科大、旭光高中與富功國小三個場地，感謝所有參與者與支持者，讓彰明盃籃球賽逐年提升規模，並打出良好的口碑。
除了精彩的比賽，現場非常豐富熱鬧。南開科大主場匯集特色餐車、各式招募與宣導單位、5家車商聯合車聚賞車，還有2台超跑友情贊助展出。球賽熱血、好車亮眼、美食誘人，賽場及活動都充滿熱力。
縣府教育處表示，除了籃球賽事，各機關單位也共襄盛舉設攤宣導，包括南投憲兵隊、十軍團南投小組、兵工整備發展中心、南投縣警察局交通隊及刑大、草屯分局、衛生局、教育處、草屯圖書館、立人高中等單位，進行國軍招募、政令宣導、學校招生等活動，讓現場內容更加多元豐富。
更多新聞推薦
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 22 小時前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 2 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 2 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 22 小時前
2個月用水6000度！破門驚見「獨居婦變白骨」水還在流 女兒：已半年沒聯絡
「孤獨死」恐怕已成為台灣重要的社會課題之一。台中市北屯區今天（11／13）發生一起獨居婦人孤獨死悲劇，一名82歲曾姓婦人長期獨居，近兩個月用水竟然高達6000度，自來水公司通報里長、警方、社工後破門，驚見婦人已經成為一具嚴重遺體腐爛的白骨。警方通知家屬，婦人女兒製作筆錄時坦言，已經半年沒聯絡母親。太報 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝
台中車站發生落軌意外！今日（15日）上午10時許，一名年約70歲婦人在車站月台時，不慎摔落軌道，被捲入109次自強號列車下方，警消人員獲報到場將婦人救出送醫，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
文雅畜牧場出產雞蛋驗出芬普尼 檢調帶回負責人說明
彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥殘留芬普尼超標，彰檢9日分案調查，今天上午由檢察官指揮，前往畜牧場及負責人住處等處搜索，採集檢體送驗並查扣相關證物，帶回陳姓負責人及妻子接受調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前