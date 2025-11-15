彰明盃3對3鬥牛賽 開賽

由彰明電子公司主辦的「第五屆彰明盃3對3籃球鬥牛賽」，十五日上午在南開科技大學熱鬧開賽，今年共有一九三支隊伍參賽，吸引來自全國近千名選手及球友參加，縣長許淑華親自到場開球，為賽事揭開序幕。除了精彩的比賽，現場活動也非常豐富熱鬧。

許縣長致詞時表示，彰明電子公司長期熱心公益，不僅號召許多機關與企業投入社會關懷，也經常支持教育活動、關懷學子；本次賽事更獲得超過四十五個單位團體共同贊助，展現社會溫暖與力量，她肯定企業投入公益籃球賽事，共同推動全民運動的施政理念，縣府也將會持續提高運動獎助學金、支持體育協會辦理賽事、健全選手培訓制度，打造更健康、更幸福的宜居環境。

廣告 廣告

許縣長指出，籃球是一項充滿活力的運動，不僅能帶動青年與民眾走出戶外、培養健康生活習慣，也為球友提供技術交流、切磋球技的良好平台。本次賽事涵蓋國小、國中、高中、社會組及女子組等多元組別，跨越各年齡層，充分展現南投推動全民運動的成果。許縣長特別感謝彰明電子公司及各贊助單位的支持，透過此次賽事，不僅提升南投的運動風氣，更為地方運動觀光與餐飲產業帶來顯著助益。

彰明電子公司表示，今年報名相當踴躍，競賽由公司員工共同籌備，從規劃到執行皆力求完善，希望讓每位參與者都能感受到南投人的熱情，賽事橫跨南開科大、旭光高中與富功國小三個場地，感謝所有人的參與與支持，讓彰明盃籃球賽逐年提升規模，並建立良好口碑。

今天南開科大主場匯集了特色餐車、各式招募與宣導單位、五家車商聯合車聚賞車，還有二台超跑友情贊助展出。球賽熱血、好車亮眼、美食誘人，讓大家一次滿足。

縣府教育處表示，除了籃球賽事，各機關單位也共襄盛舉設攤宣導，包括南投憲兵隊、十軍團南投小組、兵工整備發展中心、南投縣警察局交通隊及刑大、草屯分局、衛生局、教育處、草屯圖書館、立人高中等單位，進行國軍招募、政令宣導、學校招生等活動，讓現場內容更加多元豐富。