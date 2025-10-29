彰校園午餐食安 防疫營養不減
記者吳東興、曾芳蘭、許正雄∕綜合報導
彰化縣長王惠美二十九日前往彰化市泰和國小訪視，強調縣府全面啟動校園午餐食安防護機制，讓孩子吃得營養、安全、健康。桃園市、新竹市、高雄市則宣布，公有零售市場豬肉攤位免收一個月市場使用費。
受非洲豬瘟影響，政府宣布十五天禁宰禁運政策，學校午餐安排大受影響。王惠美前往彰市泰和國小訪視，關心食材來源、備餐管理與防疫措施。
王惠美表示，縣府積極落實四項食安防護措施：一、包括落實食材把關，所有學校豬肉食材均須檢附國產可溯源證明，檢測萊克多巴胺，必要時修改菜單，使用雞肉、魚肉或豆製品替代。
二、強化營養審查，各校與廠商溝通調整菜單，由縣府營養師團隊審查確認，兼顧均衡營養與供餐穩定；三、推廣惜食減廢，確保「惜食不剩食」，合理備餐，減少廚餘，並維持委託原廚餘處理業者，督導其確實依環保政策處理，避免防疫風險。
四、加強宣導邊境管制，提醒師生出入國境嚴禁攜帶肉品或其製品入境，確保豬隻穩定，共同防堵疫情，守護校園安全。
桃園市長張善政則表示，全市公有市場已有逾百攤豬肉攤商暫停營業，為減輕攤商負擔，二十二日起回溯計算至恢復屠宰作業前，暫免收取市場使用費。新竹市代理市長邱臣遠也宣布，全市公有零售市場豬肉攤位免收一個月租金，以協助攤商穩定營運，兼顧防疫工作與民生需求。
高雄市經發局指出，全市公有零售市場除免收豬肉攤商攤位使用費一個月，並研議受這波非洲豬瘟防疫衝擊的其他可提供協助的支援方案。彰化縣和美鎮長林庚壬宣布，和美鎮公有零售市場豬肉攤十一月減免一個月租金。
