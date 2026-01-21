彰榮日照中心「紅包拓印賀新春」 手作溫馨熱絡

記者張溎壕／彰化報導

農曆春節將至，彰化榮家日照中心今（21）日舉辦「紅包拓印賀新春」活動，邀請長輩親手拓印紅包袋，並將作品製作成手作燈籠，現場氣氛熱絡，長輩們在動手創作中感受濃厚年味。

為讓長輩們順利完成創作，日照中心事先準備了多種拓印模板，包括象徵吉祥如意的「福」字、生肖圖案以及富貴象徵的牡丹花，並提供金色、銀色油墨及高品質紅包袋，確保每位長輩都能在安全、舒適的環境下進行操作。

活動開始後，長輩們依序挑選模板，專注地將模板固定在紅包袋上，規律地拓印金色與銀色圖案。現場工作人員耐心指導每一步，協助長輩完成操作，並提醒使用油墨時的安全細節。隨著圖案在紅包袋上逐漸顯現，長輩們紛紛露出驚喜與滿足的笑容，互相交流作品心得，氣氛溫馨而活潑。

完成拓印後，長輩們將數個紅包袋摺疊、黏貼，組合成亮眼的手作燈籠。看到自己的紅包袋化身為精緻燈籠，長輩們充滿成就感，互相拍照、欣賞作品並分享創作心得，現場充滿歡笑與互動。此過程除了增添節慶樂趣，也有助於手部肌肉及手眼協調能力的訓練。

日照中心主任葉儒旻表示，透過活動不僅讓長輩親手體驗節慶氣氛，也能藉由手作過程促進認知、手部協調與專注力。「我們精心挑選模板和材料，確保每位長輩都能完成屬於自己的紅包作品，體驗動手創作的樂趣。」

彰化榮家主任蘇再勝指出，過年對長輩而言不只是時光的流轉，更是一份情感寄託。「我們希望長輩們透過雙手創作，留下專屬自己的年節記憶。

為迎接農曆春節，彰化榮家日照中心邀請長輩動手拓印紅包，並製作手作燈籠，感受年節氣氛。（彰化榮家提供）

