彰榮處串聯社會安全網溫暖守護 服務啾感心

▲警方及彰榮處人員陪同下，協助郭女士暫住中彰榮家，獲得即時且妥善照顧。（記者方一成攝）

彰化縣遺眷郭女士日前自大陸返台後，出現疑似失智情形，行李遺失又身無分文，在台親屬亦無法即時協助。後經善心路人通報警方轉知彰化縣榮民服務處尋求協助。榮服處獲知後，即由邱文俊處長召集同仁研處，即時掌握全盤狀況，並聯繫中彰榮家啟動緊急安置機制，在警方及榮服處人員陪同下，協助郭女士暫住中彰榮家，獲得即時且妥善照顧，安然度過最無助的時刻。

邱文俊處長於安置隔日，又立即親率責任區輔導員及社區服務組長前往中彰榮家關懷郭女士，並致贈1萬元急難救助金，協助其添購生活必需品，同時，也會同中彰榮家團隊研商照護方案，安排郭女士前往臺中榮民總醫院接受體檢及身心健康評估，確保其後續照顧方向。

然考量郭女士為遺眷身分，且有長期照顧需求，邱處長指示輔導員主動聯繫地方社政資源，轉介彰化縣政府社會處，協助轉銜老人福利機構後續安置及服務照顧。郭女士於安置中彰榮家期間，榮服處更持續擔任榮家及社會處之間的溝通管道及橋樑，每日保持密切聯繫，透過社會安全網機制，採「以案主為中心」之原則提供整合性協助，經多方協調合作，郭女士近日已順利入住彰化縣社會處合作安置機構，獲得穩定且適切的照顧。

邱文俊處長今（三十一）日表示，彰化縣榮服處長久以來扮演服務平台角色，與會屬機構、社政及地區慈善公益團體保持緊密聯繫，建立良好合作機制，彼此業務交流、資源共享，持續依照退輔會嚴主任委員「榮民在那裡，服務到那裡」的政策指導，提供最適切之服務照顧，在護送郭女士入住安置機構時，郭女士微笑且安心面容下，同仁也確信輔導會為榮民眷前輩打造頤養無憂的高齡生活，老有所依安享天年的方針是最良善、最美好的方向。