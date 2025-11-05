彰榮處偕後指部致贈參戰榮民徽章

為表彰資深參戰榮民奮勇作戰、保家衛國的崇高精神，彰化縣榮民服務處邱文俊處長與彰化縣後備指揮部指揮官梅晉學上校、政戰處長陳偉峻中校及彰化市後備軍人輔導中心林明森主任，親自前往拜會參戰前輩，並致贈紀念二戰暨抗戰勝利八十週年徽章，以彰顯國家對榮民崇德報功的感念之情。

受贈的參戰榮民前輩對政府與部隊的關懷深表感謝，感性訴說當年的戰友多已離世，如今能代表接受此份榮譽，是無比的光榮與肯定，勉勵後輩官兵與青年朋友珍惜當下和平環境，傳承忠勇愛國精神，為國家社會貢獻己力。

廣告 廣告

梅晉學指揮官對參戰榮民表達最深敬佩，指出前輩的無私奉獻是後輩官兵的學習榜樣，期許官兵謹守崗位，為國家安全與社會安定盡心努力。後備指揮部將持續與榮服處密切合作，延續部隊與榮民之間的情誼，推動軍民連結工作。

彰榮處邱文俊處長昨（五）日表示，參戰榮民前輩在戰火中無畏生死、捍衛國家，著實感動人心，是國家堅毅精神與愛國情操的最佳典範，沒有前輩昔日堅忍不拔的付出，就沒有今天的安定與繁榮。榮服處長期秉持尊榮榮民的宗旨，積極落實各項服務照顧措施，讓榮民長輩感受政府的關懷與社會的敬意。