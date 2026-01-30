彰榮處到宅陪伴圍爐 熱烈迴響

彰化縣榮民服務處為落實退輔會嚴主任委員「榮民在哪裡，服務在哪裡」之政策指導，特於春節前夕辦理「到宅圍爐」關懷活動，今年已邁入第三年，迄今完成六十多場次，並且獲得榮民（眷）熱烈迴響與肯定。

邱處長昨（三十）日表示，此圍爐活動以「到宅陪伴」為主軸，安排由服務人員及榮欣志工主動走入年邁榮民（眷）家中，陪同用餐、聊天並傾聽長輩心聲，讓行動不便或獨居之榮民（眷）在家中也能感受年節溫暖，減少孤獨感，相較於大型集中式圍爐餐會，到宅圍爐更能貼近弱勢榮民（眷）之實際需求，並提升服務溫度與品質。

王伯伯（獨居）表示：因為我在台灣沒有親人，長期都是自己一個人居住，很感謝榮服處經常來探望我，讓我不會覺得自己被遺忘，尤其是過年能有人到家裡陪我圍爐，一起吃飯、聊天，心裡真的很溫暖，也很感動，這樣的陪伴讓我覺得自己像有家人一樣。